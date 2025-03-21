Поезд Jibek Joly отправился в праздничный тур

Маршрут проходит через значимые культурные и исторические города Казахстана и Узбекистана, включая Туркестан, Ташкент, Самарканд и Тараз

Фото: КТЖ

Более 450 туристов отправились в путешествие на поездах «Jibek Joly» и «Keruen Express» в дни празднования Наурыз мейрамы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rail-news.kz

По информации пресс-службы АО «Пассажирские перевозки», туристический поезд «Jibek Joly» отправился из Алматы и пройдет маршрут «Алматы - Туркестан - Ташкент - Самарканд - Тараз - Алматы» с 20 по 25 марта.

Поезд «Keruen Express» также стартовал из Алматы и будет двигаться по тому же маршруту с 21 по 25 марта.

Оба поезда состоят из современных вагонов отечественного производства, оформленных в национальном стиле. «Keruen Express» включает 5 вагонов, а «Jibek Joly» — 10 вагонов, включая купейные вагоны и вагоны-рестораны.

Маршруты проходят через значимые культурные и исторические города Казахстана и Узбекистана, включая Туркестан, Ташкент, Самарканд и Тараз. В рамках программы туристы смогут посетить мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, комплекс Шахи-Зинда, площадь Регистан и другие памятники, а также насладиться местными достопримечательностями и современными развлечениями.

Стоимость пакета включает проезд, экскурсии с гидом, входные билеты и трансферы. Организаторы поездок — КТЖ при поддержке Узбекских железных дорог и других государственных и туристических организаций.

Ранее мы писали,что планировался запуск очередного трансграничного тура Jibek joly к Наурызу, в маршрут которого был включен город Тараз.