Очередной трансграничный тур Jibek joly запускается к Наурызу

В этот раз в маршрут железнодорожного путешествия включен город Тараз

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Туристы поезда Jibek joly смогут отметить праздник Наурыз в Казахстане и Узбекистане. Третья трансграничная поездка запланирована с 20 по 25 марта, сообщает Kazpravda.kz

По информации пресс-службы нацкомпании Kazakh Tourism, продолжительность международного тура по маршруту «Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Тараз – Алматы» составит пять дней. Путешественники смогут погрузиться в атмосферу древних городов, прикоснуться к духовному наследию Шелкового пути, открыть для себя достопримечательности двух стран.

Также туристы могут познакомиться с атмосферой восточного гостеприимства. Программа тура включает праздничные мероприятия в этноауле - концертную программу, национальные обряды и дегустацию традиционных блюд.

Для удобства туристов предусмотрено сопровождение профессионального гида, комфортные условия проживания в современных вагонах, питание и экскурсии.

Турпакеты можно приобрести в туристких агентствах.