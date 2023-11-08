Поезд здоровья

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Любовь Доброта

Врачи медицинского поезда «Саламатты Қазақстан» оказывают помощь жителям отдаленных регионов Туркестанской области.

фото из архива "КП"

Станция Акшокат, что в Отрарском районе, – первая остановка на пути медпоезда на территории Южного Казахстана. Сюда стекаются жители близлежащих населенных пунктов, чтобы получить консультации врачей, сдать анализы и пройти обследование.

Поезд оснащен современным диагностическим и медицинским оборудованием для проведения УЗИ, флюорографии, небольшой операционной, лабораторией, средствами связи для беспроводного подключения к Интернету. Бригада медиков оказывает помощь жителям тех населенных пунктов, где нет поликлиник, больниц, медицинских кабинетов и доступа к высокоскоростному Интернету. Людей принимают узкие высококвалифицированные специалисты: терапевт, педиатр, акушер-гинеколог, уролог, хирург, лор, окулист, невропатолог, стоматолог, кардиолог.

В местных фельдшерско-акушерских пунк­тах получить такие услуги невозможно. Для этого придется ехать в районный, а то и областной центр, поэтому воспользоваться возможностью проверить свое здоровье, получить назначение для лечения стараются многие жители. К тому же врачи принимают всех, независимо от того, застрахован человек или нет. Да и услуги все без исключения бесплатные, включая стоматологическую помощь. По информации главного врача медицинского поезда «Саламатты Қазақстан» Айнур Егинбаевой, сейчас лечение зубов без оплаты предусмот­рено только детям и беременным женщинам, а в поезде бесплатно для всех.

Медпоезд «Саламатты Қазақстан» будет курсировать по Туркестанской области с 4 по 17 ноября.

Впервые при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК в проекте с этого года участвуют опытные медиаторы и юристы. Участникам конфликтов будет предоставлена бесплатная социальная помощь по вопросам досудебного и судебного урегулирования споров, их дальнейшего всестороннего обеспечения. Специалисты дадут бесплатные консультации по вопросам получения государственной социальной поддержки, назначения пенсий, пособий, социальных выплат, адрес­ной соцпомощи, расскажут об изменениях в законодательстве. Будут консультации по гражданским, земельным, жилищным, трудовым, банковским, налоговым, семейно-брачным и многим другим вопросам.

В рамках проекта особое внимание будет уделено оказанию помощи социально уязвимым слоям населения: одиноким матерям, многодетным женщинам, семьям, воспитывающим детей с инвалидностью или тяжелобольных, безработной молодежи, женщинам с инвалидностью, пенсио­нерам, студентам.

#здравоохранение #поезд #врачи #Саламатты Қазақстан

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