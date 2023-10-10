Погибли 5 человек: легковушка врезалась в автобус в Алматинской области

5 человек погибли в ДТП в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram начальника ДП региона Бауржана Аленова.

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

По информации главы ДП области, 9 октября на 43 км автодороги Алматы – Бишкек в Жамбылском районе 37-летняя водитель автомашины Hyundai, выехав на полосу для встречного движения, столкнулась с автобусом.

Факт зарегистрирован в ОП Жамбылского района по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

«В результате ДТП водитель и 3 пассажиров легкового автомобиля и пассажир автобуса скончались на месте происшествия.

Проводятся необходимые следственные действия с назначением экспертиз, направленные на объективное исследование всех обстоятельств данного ДТП.

Ход расследования дела взято мною на контроль», – заключил Б. Аленов.