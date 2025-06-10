МВД на системной основе осуществляется работа по изъятию из незаконного оборота оружия и боеприпасов

Фото: Polisia.kz

С 2 по 6 июня в стране проведено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Қару», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

По итогам мероприятия: из незаконного оборота изъято 400 единиц оружия, а также свыше 2,5 тысячи патронов и шесть взрывных устройств; обнаружено 40 тайников с оружием и боеприпасами. Изъяты оружие и полицейская экипировка, похищенные в ходе январских событий, из которых два автомата Калашникова, четыре пистолета, четыре нарезных карабина, а также служебные бронежилеты, каски и щиты; добровольно сдано 87 единиц оружия.

«Проверку прошли свыше 29 тысяч владельцев гражданского оружия, из которых 845 лиц привлечено к административной ответственности. Сотрудники полиции проверили более 10 тысяч крестьянских и отгонных хозяйств, где изъято более 65 единиц различного оружия», – сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

В МВД напомнили, что добровольная сдача незаконно хранящегося оружия освобождает от уголовной и административной ответственности. Правоохранители призвали граждан проявлять сознательность и внести свой вклад в обеспечение общественной безопасности, сдав оружие, не имеющее законного основания для хранения.