Похитил деньги рабочих. В отношении директора ТОО «Кезби» возбуждено уголовное дело

В рамках уголовного дела также расследуются факты уклонения от уплаты налогов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департаментом АФМ по Мангистауской области возбуждено уголовное дело по п.2 ч.4 ст.190 УК («Мошенничество в особо крупном размере») в отношении исполнительного директора ТОО «Кезби» Ержана Кезбаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сообщение Агентства по финансовому мониторингу

Он подозревается в хищении 321 млн тенге, выделенных АО «ОзенМунайГаз» для выплаты заработной платы сотрудникам компании, а также в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1,5 млрд тенге.

В 2021 году ТОО «Кезби» заключило договоры с АО «ОзенМунайГаз» на ремонтные работы по цене 65 тыс. тенге за бригаду в час. Впоследствии, с целью улучшения социального пакета для рабочих, включая рост заработной платы и медицинские пособия, стоимость была увеличена до 87 тыс. тенге за бригаду в час.

Однако, как предполагается следствием, значительная часть средств, а именно 321 млн тенге, похищена руководителем компании без улучшения социальных условий для сотрудников.

3 ноября 2024 года подозреваемый Кезбаев задержан.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Иная информация в порядке ст.201 УПК разглашению не подлежит.