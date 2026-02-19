Трехдневное мероприятие проходило на базе школы № 104, построенной в рамках национального проекта «Келешек мектептері». Его участниками стали учащиеся 9–13 лет. Организаторы фестиваля – Министерство просвещения Казахстана совместно с Министерством образования Турецкой Республики. Среди задач фестиваля – сохранение и популяризация традиционных детских игр, повышение их роли в образовательном процессе, поддержка социального, эмоционального и культурного развития детей.

Также состоялся международный семинар-тренинг для педагогов из 20 регионов страны. Участники познакомились с традиционными играми тюркских народов и обсудили пути их внедрения в образовательную практику. В программе были представлены такие игры, как асық ату, таяқ тарту, ләңгі тебу, орамал тастамақ, сақина салу, ханталапай, тымақ ұру, бес асық, и другие. По итогам семинара-тренинга делегация Турции отберет четыре казахские национальные игры. В апреле 2026 года они будут представлены в Стамбуле.

Фестиваль призван способствовать сохранению общего культурного наследия тюркского мира и развитию международного педагогического сотрудничества, сообщила пресс-служба Министерства прос­вещения РК.