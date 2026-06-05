Святыня в сердце Шалдая

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Святость места и красота природы привлекают сюда людей со всего Казахстана и из-за рубежа. Одни приезжают как паломники – с верой, молитвой и надеждой на исцеление, другие – как турис­ты, чтобы увидеть одно из почитаемых мест и прикоснуться к истории края.

Мавзолей Габдул-Уахита Хазрета находится близ села Арбиген Щербактинского района на территории государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы». Звуки леса, чистый воздух, высокие сосны, мягкая хвоя под ногами и особая атмосфера, которую паломники называют умиротворяющей.

В конце XIX – начале XX века религиозные деятели были не только духовными наставниками, но и просветителями, учителями, общественными лидерами. Они сохраняли национальную идентичность, открывали школы, учили грамоте, занимались благотворительнос­тью, помогали разрешать социальные споры. Габдул-Уахит Хазрет принадлежал именно к такому поколению духовных лидеров.

Он родился в 1853 году в Щербактинском районе Павлодарской области – в разных источниках упоминаются местность Келдикыз и село Кызыл Шилик. По сведениям ширакшы (смот­рителя святого места и одного из потомков учеников хазрета) Ермека Рахметова, ­Габдул-Уахит Хазрет с шести лет проявил интерес к молитвам, уже умел читать на арабском, а в 15 лет поехал учиться в медресе в Семипалатинск, по окончании которого попросил у отца благословения на поступление в медресе Мир-и-Араб в Бухаре. Через 15 лет, в возрасте 35 лет, он выпустился с высшим званием «хазрет». Хазрет в исламе – это личность, обладающая особыми качествами духовной просветленности и мудрости.

Вернувшись в родные края, Габдул-Уахит Хазрет проповедовал ислам, учил детей грамоте и по приглашению волостного правителя Нурекенова, построив­шего в своем ауле Темиргалы мечеть с медресе, служил имамом и преподавал.

Для Габдул-Уахита Хазрета духовные ценности всегда стоя­ли выше материальных благ и личной выгоды. Современники отмечали его принципиальность и твердость характера – в вопросах веры и служения людям он не искал компромиссов и оставался верен своим убеждениям, даже если это приводило к непростым последствиям. Именно эти ка­чества особенно ярко проявились в одном из событий, ставших переломными в его судьбе. Во время пожара в ауле Темиргалы хазрет, встав перед выбором – спасать усадьбу и имущество бая или мечеть, принял решение о сохранении мечети и медресе. Поэтому пос­ле ссоры с Нурекеновым был вынужден уехать. На свои средства в пос­ледние годы жизни он построил мечеть в юго-восточной стороне аула Арбигень, где и продолжил свою деятельность до ухода из жизни в 1926 году.

– Габдул-Уахит Хазрет проповедовал честность и справедливость, доброту и порядочность. Он пользовался огромным уважением земляков, его авторитет был непререкаем. В народной памяти он остался человеком большой духовной силы. По рассказам жителей, он лечил людей молитвами: считалось, что ему достаточно было прочитать молитву и провести үшкірту – особый обряд заговаривания, чтобы человек выздоровел. Из уст в уста передаются рассказы о его необычных способностях. Он сам указал место, где должен быть погребен. Поэтому и после смерти имя духовного просветителя осталось в памяти людей на долгие десятилетия, а его могила стала местом паломничества – за исцелением и душевной гармонией сюда приезжают не только казахстанцы, у нас было немало гостей из России, Германии, Китая, Индии и США, – рассказывает Ермек Рахметов.

Сначала на месте захоронения хазрета был установлен деревянный мазар, который был уязвим перед частыми пожарами в лес­ной местности. В 1964 году родственники решили построить на его месте новое сооружение – из кирпича, и при перезахоронении увидели, что тело старца было нетленным, несмотря на прошедшие годы и то, что могила повреждалась огнем. Сохранилось предание, что тогда деревянный мазар долго не мог­ли сдвинуть с места и только после того как местный мулла прочитал молитву и попросил разрешения на перенос, мазар удалось поднять и установить рядом с новым мавзолеем.

Это место стало притягивать все больше и больше паломников, поэтому в 2012 году меценаты помогли преобразить мавзолей, построив современное здание – сооружение с двумя куполами высотой 9 и 12 м, в бухарском стиле. Местность благоустроили, на территорию комплекса провели электричество, есть здесь и сотовая связь, построен гостевой дом для паломников со всеми удобствами, где можно бесплатно переночевать, есть место для приготовления пищи, площадка для жертвоприношения. Внутри гостевого домика расположен колодец с чистейшей водой из подземной скважины, которой паломники приписывают исцеляющие свойства. Ермек Рахметов встречает посетителей, рассказывает о жизни Габдул-Уахита, читает молитвы и сопровождает гостей.

Но важной непреходящей ценностью этой территории являются и ее уникальные сос­новые леса, растущие со времен отступления ледникового перио­да. Шалдайский бор – один из самых необычных природных комплексов Казахстана и уникальный природный феномен. Здесь среди степных просторов и песчаных участков протянулись реликтовые ленточные сосновые боры, создающие совершенно иной микроклимат и экосистему. Такие лесные массивы считаются редкими и встречаются лишь в отдельных регионах Казахстана и приграничных областях России.

Стоит отметить, что мавзолей стал первым туристским маршрутом паломнического характера на территории «Ертіс орманы». Путь к нему проходит по Садыкскому лесничеству, и добраться до этих красот из Павлодара легко: до села Шарбакты – 85 км, примерно столько же еще до мавзолея. Доехать можно как на личном транспорте, так и на рейсовом автобусе – дороги отремонтированы, так что путешествие будет приятным. По данным резервата, каждый год количество гостей увеличивается – за год сюда приезжают примерно 10 тыс. человек.

Сейчас Павлодарский ГЛПР «Ертiс орманы» вводит систему учета и оплаты въезда на особо охраняемую природную территорию. Первый контрольно-пропускной пункт появится как раз на туристическом марш­руте к мавзолею Габдул-Уахита Хазрета. Подобная мера, как объяснила руководитель отдела туризма и экологического просвещения лесного ведомства Гульнар Нурумова, связана с усилением природоохранной деятельности. Все собранные с туристов средства пойдут на проведение противопожарных мероприятий, содержание лес­ных дорог, санитарную очистку территории и обеспечение охраны государственного лесного фонда.