фото предоставлено Margulan University

Один из самых необычных археологических артефактов Казахстана – шелковый халат Болган-ана, найденный в мавзолее времен Золотой Орды. Его относят к уникальным находкам для всей евразийской археологии. Это вещь, которую специа­листы сопоставляют по уровню исторической и культурной ценности с предметами, связанными с французскими королями, русскими царями и римскими императорами. Восемь лет назад казахстанские ученые разглядели в земле то, что сохранилось чудом: за более чем 700 лет ткань могла превратиться в труху – и этот сценарий был куда более вероятен. Но, к счастью, мы встречаем тот редкий случай, когда археологический текстиль позволил переместиться во времени и увидеть живой облик эпохи.

Мавзолей Болган-ана расположен в 50 км к югу от Жезказгана и связан с исторической памятью о женщине знатного происхождения. В разных источниках Болган-ана долго называли дочерью или снохой Жоши-хана, снохой Алаша-хана, позднее выдвинули предположение, что она была женой правнука Жоши-хана и жила, вероятно, на рубеже

XIII–XIV веков. Сам мавзолей– памятник республиканского значения с 1982 года, но археологические раскопки здесь провели лишь в ноябре 2018-го под руководством Айбара Касеналина. Тогда и были обнаружены ценные археологические находки – свидетельства эпохи Золотой Орды.

На глубине более двух метров лежали останки знатной женщины. Рядом с ней находились золотая чаша, серьги, зеркало и другие предметы, которые указывали на принадлежность погребенной к верхушке элиты. Генетические исследования и антропологические данные позволили установить, что на момент захоронения Болган-ана было около 35–40 лет, а ее рост составлял примерно 156–157 см.

Но, пожалуй, самой необычной находкой мавзолея можно назвать именно текстиль – фрагменты роскошного шелкового халата. Для археологии это почти чудо: такие органические материалы редко переживают столетия, ведь ткань быстро разрушается от влаги, воздуха, перепадов температуры, воздействия поч­вы. Если керамика, камень или металл способны сохраняться веками, то шелк требует исключительных условий. Поэтому сам факт, что фрагменты халата Болган-ана дошли до наших дней, специалисты считают событием исключительным.

Работу с этим артефактом вела заведующая международной лабораторией консервации и реставрации «Умай» Института археологических исследований Павлодарского педагогического университета им. А. Маргулана Татьяна Крупа – археолог, реставратор, один из ведущих мировых специалистов по археологическому текстилю, член Оксфордской текстильной группы. В Казахстан она приехала в 2019 году по приглашению Margulan University, и почти сразу же к ней обратились археологи, работавшие на мавзолее Болган-ана.

Татьяна Крупа вспоминает, что фактически получила для работы сложнейший археологический материал – ком земли, внутри которого находились хрупкие остатки ткани. В таких случаях невозможна никакая механизация – нельзя просто отделить материю от грунта, ускорить процесс, применить грубую очистку. Любое неверное движение может уничтожить то, что сохранялось семь веков. Сначала фрагменты необходимо размягчить, очистить, промыть, затем постепенно отделить от почвенной массы. Только после этой кропотливой работы можно переходить к укреплению материала с помощью реставрационной сетки и специального полимера, чтобы ткань можно было разложить на планшетах и сохранить.

Параллельно велась классификация: где часть основы халата, где фрагмент декора, шов, след подкладки, остатки отделки. Артефакт изучали буквально по фрагментам: с помощью микроскопии, химико-технологических и оптико-физических методов определяли состав волокон, особенности красильного сырья, структуру ткани, характер переплетения, декоративные элементы и следы пошива. Данные растровой электронной микроскопии помогли изучить золотные нити – тончайшую технологию, связанную с китайской традицией, когда золотая фольга раскатывалась до толщины порядка полмикрона и использовалась в отделке ткани.

– Халат имел передний и задний шлейфы. Это была не повседневная одежда, а парадный костюм – вещь, предназначенная для торжественного выхода. Он был выполнен из шелковой камки китайского производства. И это не просто красивая одежда джучидского периода. Камка была одной из самых дорогих тканей своего времени – уровня британских и французских королей. В Европе подобные материалы ценились чрезвычайно высоко, были доступны единицам. Поэтому находка такого текстиля в захоронении Болган-ана говорит не только о личном статусе женщины, но и о широких культурных и торговых связях Золотой Орды, – подчеркивает Татьяна Крупа.

Не менее интересным оказался орнамент – на халате были вытканы пионы, и для исследователей это стало неожиданным и важным открытием. Пион в китайской традиции еще с Танского времени, а затем и в более поздние эпохи, был связан с представлениями о красоте, любви, брачной символике и благополучии. Джучидская дворцовая мода явно испытывала влияние Китая, и наличие такого рисунка на халате Болган-ана позволило ученым предположить, что он мог быть частью ее свадебного костюма.

Оригинал халата уже шестой год находится на консервации. Самый крупный фрагмент артефакта размером 1,95 на 1,60 м теперь передан в Национальный музей Казахстана. Важно понимать: оригинал не выглядит так, как новая сияющая шелковая и золоченая ткань, ведь за 700 лет археологическая органика меняется необратимо. Кроме того, он требует строгих условий хранения и ограниченного экспонирования. Его нельзя часто перевозить, долго держать на свету, показывать без специальной витрины.

Частью проекта по изучению находок в мавзолее Болган-ана стала и реконструкция ее образа. Татьяна Крупа подчеркивает, что археологический текстиль – очень хрупкая вещь. При этом ученым важно показать, как он выглядел при жизни владелицы, чтобы люди увидели его настоящую красоту. В музеи приходят семьи с детьми, школьники, люди, далекие от археологии и реставрации, – им сложно представить, что лежащий на планшете фрагмент когда-то был парадной одеждой знатной женщины. Реконструкция же позволяет приблизиться к артефакту без риска для подлинника и наглядно продемонстрировать рост человека, пропорции костюма, длину шлейфов, блеск шелка, выразительность рисунка, богатство отделки. Возле такой копии можно остановиться, рассмотреть, сфотографироваться, почувствовать масштаб вещи.

Татьяна Николаевна вручную создала две копии халата, максимально приближенные к оригиналу по крою, размеру, материалам и технике исполнения. Один вариант был подготовлен для экспозиции Карагандинского историко-краеведческого музея, второй остался в Павлодаре для образовательных, научных и выс­тавочных целей Margulan University.

Современная реконструкция выполнена также из шелковой камки, близкой к оригиналу по составу и визуальному впечатлению, кстати, и сегодня это одна из самых дорогих тканей. Заказывали ее на фабрике в Мумбаи. Борта и манжеты халата были выполнены из парчи с золотой нитью. Подкладку Татьяна Крупа подбирала по характеристикам и окрашивала натуральными красителями вручную. Каждый шов, каждая линия кроя, любая деталь подчинялись не фантазии археолога, а данным исследования. При этом между древним халатом и современной копией есть все же технологическая разница, связанная с шириной ткани. Раньше она составляла около 66 см, поэтому на оригинал у древних мастеров ушло почти 40 м шелка. А вот для реконст­рукции потребовалось около 20 м полотна.

Для Татьяны Крупы этот проект стал не просто профессиональной задачей. Рассказывая о шести годах работы, она с улыбкой признается, что уже могла бы написать книгу «Моя жизнь с Болган-ана». Недавно фрагменты подлинного артефакта и реконструкция халата Болган-ана были представлены на международном симпозиуме «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура, идентичность», который прошел с участием Главы государства. Эта экспозиция привлекла большое внимание, что неудивительно: перед зрителями оказалось материальное свидетельство великой эпохи – ткань, пережившая семь столетий, и восстановленный образ женщины, чей костюм говорит о связях степи с Китаем, богатстве элиты, сложной эстетике джучидского времени. Археология редко дает готовые ответы, чаще она оставляет следы, которые нужно уметь найти и прочитать. В случае с Болган-ана эти следы оказались вытканными шелком.