Поиски утонувших студентов из Индии возобновили в Туркестанской области

Спасатели Туркестанской области возобновили поиск студентов из Индии, утонувших в каньоне Аксу летом прошлого года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области

В поисках задействованы 7 сотрудников ДЧС Туркестанской области и 1 техника.

Напомним, трагедия произошла 26 июня 2022 года в Толебийском районе, в 5 км от села Ханарык. 22 человека (преподаватель и 21 индийский студент Южно-Казахстанской медицинской академии) приехали отдыхать в Аксу-Жабаглинский заповедник из Шымкента. Во время купания в реке в каньоне Аксу двоих парней 2001 года рождения затянуло в водоворот.

Позже в Сети распространилась видеозапись, сделанная буквально за несколько мгновений до трагедии. На кадрах, которые сняли сами студенты, видно, как группа молодых парней отдыхает на реке в каньоне Аксу. На фоне играет веселая индийская песня, парни танцуют и даже не замечают, как одного из друзей уносит в водоворот. Парень пытается сопротивляться сильному течению, но безуспешно. Друзья, заметившие утопающего, берутся за руки и пытаются помочь. После этого видео обрывается.