Скриншот с видео
Происшествия , Видеогалерея
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии

В Сети распространилась видеозапись, сделанная буквально за несколько мгновений до трагедии, когда двое студентов из Индии утонули в каньоне Аксу в Туркестанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Напомним, трагедия произошла 26 июня вечером. 22 человека (преподаватель и 21 индийский студент Южно-Казахстанской медицинской академии) приехали отдыхать в Аксу-Жабаглинский заповедник. Во время купания двух парней затянуло в водоворот.

На кадрах, которые сняли сами студенты, видно, как группа молодых парней отдыхает на реке в каньоне Аксу. На фоне играет веселая индийская песня, парни танцуют и даже не замечают, как одного из друзей уносит в водоворот. Молодой парень пытается сопротивляться сильному течению, но безуспешно. Друзья, заметившие утопающего, берутся за руки и пытаются помочь. После этого видео обрывается.

Тела двух студентов не найдены до сих пор.

Как передает Zakon.kz со ссылкой на областной Департамент по чрезвычайным ситуациям, поиски двух студентов из Индии, утонувших в запрещенном для купания месте, проводятся силами ДЧС (26 сотрудников, плавательное средство и четыре единицы техники), Департамента полиции (17 сотрудников и четыре единицы техники), Казавиаспаса МЧС (вертолет и два члена экипажа), местных исполнительных органов (семь работников и три единицы техники).

«Поиски продолжаются. Всего обследовано пешим ходом 5 км, на Eurocopter – 20 км», – отметили в пресс-службе ДЧС Туркестанской области.

 

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