Поклонники Димаша Кудайбергена встретились с послом Казахстана в ЮАР

В теплой атмосфере гости обсуждали творчество любимого артиста, культурные традиции Казахстана и возможности сотрудничества между странами.

Фото: dimashnews.com

Южноафриканский фан-клуб Димаша Кудайбергена провел памятную встречу в посольстве Казахстана в Претории, где их радушно принял посол Еркин Ахинжанов, сообщает Kazpravda.kz

Как пишет dimashnews.com, в теплой атмосфере гости обсуждали творчество любимого артиста, культурные традиции Казахстана и возможности сотрудничества между странами.

С первых минут атмосфера была дружеской – фанатов встречали не как гостей, а как единомышленников, объединенных любовью к Димашу Кудайбергену и уважением к Казахстану.

В знак культурного обмена фан-клуб передал послу фотоколлаж с изображением южноафриканских поклонников, посетивших концерты по всему миру.

На встречу приехали не только фанаты из разных уголков Южной Африки, но и поклонники из Нью-Йорка.

Во время беседы посол поделился историей Казахстана, его традициями гостеприимства и богатым музыкальным наследием.

Не обошлось и без забавных воспоминаний – участники фан-клуба рассказали, как во время поездки в Астану попробовали кумыс. Посол отметил, что этот древний напиток издавна считается целебным и по сей день используется в лечебных целях.

Одним из ключевых вопросов встречи стало развитие культурного сотрудничества.

Фан-клуб предложил участие в праздновании Наурыза в ЮАР, продвижение казахской музыки в местных школах и участие в совместных балетных постановках. Особенно перспективной оказалась идея сотрудничества между Joburg Ballet и Astana Ballet – южноафриканские деятели искусства выразили интерес к постановке под музыку Димаша Кудайбргена.

Однако самой большой мечтой фанатов остается концерт Димаша в Южной Африке. Этот проект начинала одна из самых преданных участниц клуба – Саломе, которая, к сожалению, ушла из жизни. В ее честь фан-клуб намерен возобновить переговоры с организаторами, чтобы воплотить мечту в реальность.

Напомним, 17 февраля одно из самых известных изданий Rolling Stone разместило материал о казахстанском музыканте: «Димаш Кудайберген удостоен награды DIAFA 2024 за глобальное влияние в сфере музыки».