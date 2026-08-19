«Вы не мужчины – вы просто животные»: Димаш написал пост о насилии над женщинами

Звезды
Дана Аменова
корреспондент

Всемирно известный певец Димаш Кудайберген выступил против мужчин, которые применяют насилие в отношении женщин. Свою принципиальную позицию популярный артист выразил в Instagram, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Dimashnews.com

Димаш обратился к мужчинам, которые избивают женщин и при этом воспринимают подобное поведение как повод для гордости.

«Те, кто избивает женщин и ещё гордится этим, как вы вообще можете называть себя мужчинами?! Если ваши кулаки способны только на женщин, то вы не мужчины — вы просто животные. Пытаться заслужить уважение, унижая и избивая женщину, — это самое дно человечности!», — написал певец.

Артист подверг резкой критике попытки оправдать насилие над женщинами и представить применение силы как проявление мужества или способ завоевать авторитет.

Публикация Димаша появилась на фоне общественного обсуждения проблемы домашнего насилия в Казахстане. Его высказывание получило широкое внимание казахстанских СМИ и пользователей социальных сетей.

При этом в своей публикации Димаш не упоминал конкретных людей или отдельные случаи насилия.

 

#соцсети #насилие #женщины #Димаш

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