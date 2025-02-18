Известный американский журнал опубликовал статью о Димаше Кудайбергене

Звезды,Lifestyle
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Дана Аменова
корреспондент

Rolling Stone — американский журнал, посвящённый музыке и поп-культуре. Был основан в Сан-Франциско в 1967 году

Фото: dimashnews.com

17 февраля одно из самых известных изданий Rolling Stone разместило материал о казахстанском музыканте: «Димаш Кудайберген удостоен награды DIAFA 2024 за глобальное влияние в сфере музыки», сообщает Kazpravda.kz 

Как пишет dimashnews.com, автор статьи рассказывает о прошедшей в ноябре 2024 года в Дубае церемонии вручения престижной международной премии Arab Festivals Awards (DIAFA), среди лауреатов которой был известный казахстанский певец Димаш Кудайберген.

Как уточняется, признание Димаша на DIAFA имеет большое значение. Он стал первым артистом из Центральной Азии, получившим эту награду, и его имя вошло в выдающийся список мировых лидеров, прославившихся своим влиянием за пределами своих стран.

DIAFA, известная своим строгим отбором, который проводится комитетом из 25 журналистов из разных областей, отмечает людей, которые внесли значительный вклад в развитие своих отраслей и сообществ.

«Во время церемонии Димаш исполнил Stranger - заглавную песню своего продолжающегося мирового турне. Его выступление покорило публику, в нём сочетались классические, поп- и традиционные казахские элементы. Ведущие представили его как «необычайного таланта с голосом, не знающим границ», подчеркнув его способность преодолевать культурные и музыкальные границы. Его присутствие на DIAFA подчёркивает, что его музыка находит отклик во всём мире, преодолевая языковые и культурные барьеры. Выступая более чем на 14 языках и собирая полные залы по всей Европе и Азии, Димаш продолжает создавать наследие, которое выходит далеко за пределы его родины в Казахстане», — говорится в сообщении.

Статья, посвященная работе Димаша в ОАЭ, вышла в Rolling Stone Mena (Middle East & North Africa), охватывающем более двух десятков стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Также в феврале вышла статья о Димаше в американском музыкальном журнале SPIN «Димаш Кудайберген: парижский триумф музыки, искусства и моды».

Публикация отдельно останавливается на эксклюзивном посещении Димашем музыкального салона Alpange в Париже, где казахстанский музыкант вместе в французским пианистом Ван Туаном исполнили композицию SOS d’un Terrien en Détresse и анонс предстоящей премьеры Димаша Love’s Not Over Yet.

Напомним, ранее в исполнении казахстанского певца Димаша Кудайбергена на китайском «Фестивале фонарей» впервые со сцены прозвучала песня This Love» / «Эта Любовь». Релиз саундтрека к фильму Джеки Чана «Легенда», созданный известным композитором Нейтаном Вангом, состоялся 5 июля 2024 года, а 12 июля вышел в прокат сам кинофильм, в финале которого звучит голос Димаша Кудайбергена.

#Димаш Кудайберген #статья #журнал #публикация #Rolling Stone

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