В течение всего года казах­станские учащиеся выступали на международных предметных олимпиадах, где неизменно завоевывали медали, побеждали на мировых научных конкурсах и интеллектуальных турнирах. В нашей газете мы много писали и о больших, и о малых триумфах талантливых школьников, восхищаясь их достижениями.

К примеру, в мае встретились с учениками НИШ ФМН ­Алматы, которые заняли первые и вторые места в международном конкурсе Space Settlement Contest 2025, организованном NASA. Юные покорители космоса рассказали, как спроектировали полномасштабные космические станции, которые могут работать автономно на орбите Юпитера. Ребята продумали систему жизнеобес­печения на станции, циркулирующую кислород, обеспечивающую людей едой и водой, позволяю­щую выращивать рас­тения и разводить животных. Такой космический «дом» рассчитан для жизни 30 тыс. человек в течение ста лет. Проекты казахстанцев тогда впечатлили жюри, и они стали лучшими среди 25 тыс. участников.

Яркое впечатление о себе оставили и наши ребята, ставшие в ноябре четырехкратными чемпио­нами мира в турнире по робототехнике FIRST Global Challenge в Панаме, одолев коман­ды из 190 стран. Тема игр была посвящена экологическому равновесию, и наши инженеры построили инновационного робота, который быстрее всех собирал шарики на игровом поле и забрасывал их в контейнеры. Казахстанцы не только поразили инженерными способностями и слаженной работой, но и тем, что помогали другим командам, за что и получили заслуженную победу.

И это лишь отдельные примеры побед школьников в уходящем году.

В Комитете среднего образования Министерства просвещения проинформировали, что в 2025-м сборная Казахстана завоевала 27 медалей на семи престижных международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.

Среди победителей – ученики НИШ ФМН Астаны Абылай Кабдулхадыр и Кирилл Ким, которые выиграли золотые медали на Международной олимпиаде по химии IChO-2025 в ОАЭ. Состязание выдалось сложным, состояло из теоретического и прак­тического туров и длилось пять часов. За этими достижения­ми – и работа тренера Азима Аманжолова, который готовил своих учеников на протяжении нескольких лет.

Триумфом для нас завершилась Международная олимпиада по географии IGeO 2025 в Таиланде. Ученики NIS Карагандинской и Костанайской областей Талгат Байбусунов и Андрей Енбахтов по итогам трех туров стали победителями, получив золотые медали. А серебро завоевали ученики из этой же школы из области Жетысу и Актюбинской области – Болат Акжол и Алихан Калмагамбетов. Такой комплект наград сборная получила впервые в истории участия страны.

В июле на Международной олимпиаде по научной физике ISPhO 2025 в Ханты-Мансийске (Российская Федерация) наша школьная сборная выиграла пять медалей и заняла первое место среди 21 страны. Похожий успех ждал наших участников Международной олимпиады по информатике IOI 2025 в Боливии. Они принесли Казахстану три серебряные и одну бронзовую медали.

В математике Казахстан также зафиксировал исторический успех. На Балканской олимпиаде среди юниоров сборная завоевала четыре золотые медали и заняла второе место в командном зачете среди 24 стран.

Высокий уровень подготовки подтвердили и результаты Азиатской олимпиады по физике APhO 2025 в Саудовской Аравии. Все восемь участников сборной Казахстана вернулись с медалями, а специальная награда столичной ученицы Нургуль Егенбергеновой Best Female лишь закрепила их победу. По сравнению с предыдущим годом команда продемонстрировала очевидный рост, выйдя на максимально возможный результат.

Отдельного внимания заслуживает прорыв на Международной STEM-олимпиаде в Барселоне (Испания). Впервые восемь казахстанских школьников вышли в гранд-финал и завоевали сразу 13 медалей в категориях науки, математики и кодирования.

Громкой победой на Международной олимпиаде по экономике EO 2025 в Греции порадовал Батырхан Мухтархан (Астана). Он выполнил сложнейшие тео­ретические и практические задания по экономике и финансам: от анализа реальных кейсов до моделирования решений. По итогам Батырхан стал абсолютным чемпионом среди 128 финалистов из 28 стран.

Победы наших ребят не остались незамеченными. В августе Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с победителями и призерами международных предметных олимпиад. Поздравления и премии получили ребята, завоевавшие награды на международных олимпиадах по химии, математике, физике, био­логии, информатике и геогра­фии. Президент отметил, что это не только личные успехи детей, но и доказательство высокого уровня отечественного образования.

Следя за успехами наших школьников, мы отчетливо видим, что в стране есть устойчивая модель подготовки, поддержки и сопровождения одаренных детей. География участников сборной – Астана, Алматы, Семей, Караганда, Кызылорда, Костанай, Актобе, Актау. И это значит, что сильные олимпиадные школы формируются не только в столице, но и в регионах.

Важны и итоговая статистика, и система подготовки, которую осуществляют сами школы, центры «Дарын», акиматы, а также частные специализированные образовательные организации и преподаватели вузов. Эта модель показывает, как подготовка олимпиадников может вырасти в полноценную экосистему, охватывающую тысячи школьников по всей стране.

Важная мера государства – стимулирование талантливых детей. Так, законодательно закреплены механизмы поощрения призеров международных олимпиад и их наставников. Школьники, завоевавшие золотую медаль, получают денежное вознаграждение в размере 1 500 месячных расчетных показателей, сереб­ряные медалисты – 1 000 МРП, бронзовые – 500 МРП. В Минис­терстве просвещения уточнили, что в этом году победителям олимпиад и их наставникам была выплачена разовая премия на общую сумму свыше 100 млн тенге.

К слову, в 2025-м в законодательстве появились нововведения, согласно которым подобными премиями теперь поощряют призеров не только олимпиад, но и международных научных конкурсов. Это, безусловно, станет новым стимулом для тысяч талантливых детей, которые будут стремиться показать себя на международной образовательной арене.