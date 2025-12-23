Покорили интеллектуальный олимп Образование 23 декабря 2025 г. 1:20 464 Асет Сыздыков старший корреспондент отдела общества 2025 год стал для наших школьников своеобразной точкой роста фото Министерства просвещения РК В течение всего года казахстанские учащиеся выступали на международных предметных олимпиадах, где неизменно завоевывали медали, побеждали на мировых научных конкурсах и интеллектуальных турнирах. В нашей газете мы много писали и о больших, и о малых триумфах талантливых школьников, восхищаясь их достижениями. К примеру, в мае встретились с учениками НИШ ФМН Алматы, которые заняли первые и вторые места в международном конкурсе Space Settlement Contest 2025, организованном NASA. Юные покорители космоса рассказали, как спроектировали полномасштабные космические станции, которые могут работать автономно на орбите Юпитера. Ребята продумали систему жизнеобеспечения на станции, циркулирующую кислород, обеспечивающую людей едой и водой, позволяющую выращивать растения и разводить животных. Такой космический «дом» рассчитан для жизни 30 тыс. человек в течение ста лет. Проекты казахстанцев тогда впечатлили жюри, и они стали лучшими среди 25 тыс. участников. Яркое впечатление о себе оставили и наши ребята, ставшие в ноябре четырехкратными чемпионами мира в турнире по робототехнике FIRST Global Challenge в Панаме, одолев команды из 190 стран. Тема игр была посвящена экологическому равновесию, и наши инженеры построили инновационного робота, который быстрее всех собирал шарики на игровом поле и забрасывал их в контейнеры. Казахстанцы не только поразили инженерными способностями и слаженной работой, но и тем, что помогали другим командам, за что и получили заслуженную победу. И это лишь отдельные примеры побед школьников в уходящем году. В Комитете среднего образования Министерства просвещения проинформировали, что в 2025-м сборная Казахстана завоевала 27 медалей на семи престижных международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. Среди победителей – ученики НИШ ФМН Астаны Абылай Кабдулхадыр и Кирилл Ким, которые выиграли золотые медали на Международной олимпиаде по химии IChO-2025 в ОАЭ. Состязание выдалось сложным, состояло из теоретического и практического туров и длилось пять часов. За этими достижениями – и работа тренера Азима Аманжолова, который готовил своих учеников на протяжении нескольких лет. Триумфом для нас завершилась Международная олимпиада по географии IGeO 2025 в Таиланде. Ученики NIS Карагандинской и Костанайской областей Талгат Байбусунов и Андрей Енбахтов по итогам трех туров стали победителями, получив золотые медали. А серебро завоевали ученики из этой же школы из области Жетысу и Актюбинской области – Болат Акжол и Алихан Калмагамбетов. Такой комплект наград сборная получила впервые в истории участия страны. В июле на Международной олимпиаде по научной физике ISPhO 2025 в Ханты-Мансийске (Российская Федерация) наша школьная сборная выиграла пять медалей и заняла первое место среди 21 страны. Похожий успех ждал наших участников Международной олимпиады по информатике IOI 2025 в Боливии. Они принесли Казахстану три серебряные и одну бронзовую медали. В математике Казахстан также зафиксировал исторический успех. На Балканской олимпиаде среди юниоров сборная завоевала четыре золотые медали и заняла второе место в командном зачете среди 24 стран. Высокий уровень подготовки подтвердили и результаты Азиатской олимпиады по физике APhO 2025 в Саудовской Аравии. Все восемь участников сборной Казахстана вернулись с медалями, а специальная награда столичной ученицы Нургуль Егенбергеновой Best Female лишь закрепила их победу. По сравнению с предыдущим годом команда продемонстрировала очевидный рост, выйдя на максимально возможный результат. Отдельного внимания заслуживает прорыв на Международной STEM-олимпиаде в Барселоне (Испания). Впервые восемь казахстанских школьников вышли в гранд-финал и завоевали сразу 13 медалей в категориях науки, математики и кодирования. Громкой победой на Международной олимпиаде по экономике EO 2025 в Греции порадовал Батырхан Мухтархан (Астана). Он выполнил сложнейшие теоретические и практические задания по экономике и финансам: от анализа реальных кейсов до моделирования решений. По итогам Батырхан стал абсолютным чемпионом среди 128 финалистов из 28 стран. Победы наших ребят не остались незамеченными. В августе Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с победителями и призерами международных предметных олимпиад. Поздравления и премии получили ребята, завоевавшие награды на международных олимпиадах по химии, математике, физике, биологии, информатике и географии. Президент отметил, что это не только личные успехи детей, но и доказательство высокого уровня отечественного образования. Следя за успехами наших школьников, мы отчетливо видим, что в стране есть устойчивая модель подготовки, поддержки и сопровождения одаренных детей. География участников сборной – Астана, Алматы, Семей, Караганда, Кызылорда, Костанай, Актобе, Актау. И это значит, что сильные олимпиадные школы формируются не только в столице, но и в регионах. Важны и итоговая статистика, и система подготовки, которую осуществляют сами школы, центры «Дарын», акиматы, а также частные специализированные образовательные организации и преподаватели вузов. Эта модель показывает, как подготовка олимпиадников может вырасти в полноценную экосистему, охватывающую тысячи школьников по всей стране. Важная мера государства – стимулирование талантливых детей. Так, законодательно закреплены механизмы поощрения призеров международных олимпиад и их наставников. Школьники, завоевавшие золотую медаль, получают денежное вознаграждение в размере 1 500 месячных расчетных показателей, серебряные медалисты – 1 000 МРП, бронзовые – 500 МРП. В Министерстве просвещения уточнили, что в этом году победителям олимпиад и их наставникам была выплачена разовая премия на общую сумму свыше 100 млн тенге. К слову, в 2025-м в законодательстве появились нововведения, согласно которым подобными премиями теперь поощряют призеров не только олимпиад, но и международных научных конкурсов. Это, безусловно, станет новым стимулом для тысяч талантливых детей, которые будут стремиться показать себя на международной образовательной арене. #итоги #Образование #достижения #олимпиады