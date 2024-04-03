Недавно возникла такая ситуация: человек купил телефон на рынке, но чек не сохранил. Позже ему позвонили из полиции и сказали, что данный телефон краденый, и изъяли его как вещественное доказательство. Что делать покупателю в этой ситуации? Возможно ли вернуть деньги? И как правильно покупать подобные товары?

Ситуацию комментирует­ юрист, Adjunct Assistant Professor Maqsut Narikbayev University Естер Бабаджанян:

– Следует отметить, что когда у покупателя изымается имущество (купленный товар) в связи с правами третьих лиц на это имущество по обстоятельствам, возникшим до заключения договора купли-продажи (до фактической покупки), то покупателю в первую очередь следует привлечь продавца к участию в деле. Учитывая, что основанием изъятия высту­пает уголовное правонарушение (кража), то отсутствие чека не является препятствием для указания на продавца, так как в данном процессе на покупателе не лежит бремя доказывания.

Покупатель обязан предоставить все данные о продавце органам уголовного преследования, а после прекращения уголовного дела подать самос­тоятельный иск с требова­нием от продавца возмещения убытков. После вступления приговора в силу, в случае если в нем будет установлен факт продажи конкретным продавцом конкретному покупателю краденой вещи, такой приговор будет носить прею­дициальный характер. Это означает, что покупателю в суде по гражданским делам уже не нужно будет чеком доказывать факт приобретения у продавца краденой вещи.

В целом же не рекомендуется­ приобретать б⁄у товар без чека. Чек следует запрашивать всегда на любой товар. Но если он отсутствует, а вы осуществляли оплату через мобильные банковские приложения, то с использованием выписки о таких платежах можно будет доказать факт оплаты конкретному лицу. Вот только сложно будет доказать, что оплата была осуществлена за конкретный товар. Поэтому необходимо всегда быть начеку, постараться предусмотреть все риски.