"Покупатель" в Таразе установил спецоборудование на чужое авто и угнал его

Скриншот с видео ДП Жамбылской области

Со слов пострадавшего, он выставил на рекламном сайте объявление о продаже автомобиля, а после несколько мужчин приехали посмотреть на его Toyota сamry. В тот же вечер машина за 16 млн тенге исчезла.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали 27-летнего жителя Туркестана.

«Как выяснилось, подозреваемый под видом покупателя приехал посмотреть машину. Во время осмотра он установил специальный технический инструмент и ключ в транспортное средство. В ту же ночь с помощью этого ключа он угнал автомобиль в Туркестанскую область. Авто нашли во дворе одного из арендованных домов города Арыси», – рассказали в ДП.

Подозреваемый полностью признал вину и водворен в изолятор временного содержания. В отношении мужчины ведется расследование по части 4 уголовной статьи «Кража».