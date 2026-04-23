Покупку ветхого спорткомплекса на бюджетные деньги отменили в Атырауской области

Закон и Порядок
16
Дана Аменова
специальный корреспондент

Сомнительная сделка могла привести к необоснованным тратам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники прокуратуры Жылыойского района пресекли факт необоснованного планирования и расходования бюджетных средств акиматом района, сообщает Kazpravda.kz

По решению районной бюджетной комиссии было одобрено выделение 389 млн тенге на приобретение спортивного комплекса.

Однако, надзорный орган обратил внимание на то, что сам объект, планируемый к покупке акиматом, находится в изношенном состоянии.

Следовательно, после приобретения потребуются дополнительные финансовые вливания из бюджета для его ремонта, что повлечет двойные расходы.

Таким образом, реализация указанного проекта противоречит принципам рационального планирования и эффективного использования бюджетных средств.

В связи с этим, по акту прокурорского надзора решение было отменено, что позволило пресечь необоснованное расходование бюджетных средства.

В надзорном органе подчеркнули, что соблюдение законности в сфере бюджетного законодательства остается на особом контроле.

#прокуратура #Атырауская область #бюджет #отмена #покупка #спорткомплекс

