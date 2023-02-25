"Полчища клопов и тараканов": волонтеры сняли на видео квартиру одинокой матери с детьми в Актобе

Двоих школьников перевели в Центр адаптации и реабилитации для несовершеннолетних.

Фото: Instagram/katerina_dobro_

Для одинокой матери с двумя детьми в Актобе волонтеры ремонтируют и чистят квартиру, кишащую клопами и тараканами, передает Кazpravda.kz.

О судьбе детей волонтеры узнали от неравнодушных людей. По их словам, дети приходили в школу и с их одежды падала живность.

По прибытии на место волонтеры ужаснулись. Дети жили в чудовищных условиях антисанитарии.

"Мы, конечно же, не могли остаться равнодушными к такой тяжелой ситуации и обратились к нашему добряку Данияру. Он не раз помогал нашим подопечным семьям. Данияр проведёт полную дезинфекцию помещения в несколько этапов. После этого мы постараемся помочь маме и деткам с мебелью, постельными принадлежностями и одеждой, пригласив семью к нам на склад", - говорит волонтер Екатерина Голотина.

В данное время дети находятся в Центре адаптации для несовершеннолетних. В квартире волонтеры планируют сделать ремонт.