"Полчища клопов и тараканов": волонтеры сняли на видео квартиру одинокой матери с детьми в Актобе

Общество
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Двоих школьников перевели в Центр адаптации и реабилитации для несовершеннолетних. 

Фото: Instagram/katerina_dobro_

Для одинокой матери с двумя детьми в Актобе волонтеры ремонтируют и чистят квартиру, кишащую клопами и тараканами, передает Кazpravda.kz

О судьбе детей волонтеры узнали от неравнодушных людей. По их словам, дети приходили в школу и с их одежды падала живность. 

По прибытии на место волонтеры ужаснулись. Дети жили в чудовищных условиях антисанитарии. 

"Мы, конечно же, не могли остаться равнодушными к такой тяжелой ситуации и обратились к нашему добряку Данияру. Он не раз помогал нашим подопечным семьям. Данияр проведёт полную дезинфекцию помещения в несколько этапов. После этого мы постараемся помочь маме и деткам с мебелью, постельными принадлежностями и одеждой, пригласив семью к нам на склад", - говорит волонтер Екатерина Голотина. 

В данное время дети находятся в Центре адаптации для несовершеннолетних. В квартире волонтеры планируют сделать ремонт.

 

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