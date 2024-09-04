Поле пятого поколения

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Накануне Дня Конституции в Петропавловске состоялось открытие нового футбольного поля на стадионе «Динамо».

фото акимата СКО

В церемонии открытия участвовали президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов, главный тренер сборной РК Станислав Черчесов, аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов и амбассадор проекта Alan Самат Смаков.

На стадионе постелили новый искусственный газон пятого поколения из Италии, что стало возможным благодаря программе Казахстанской федерации футбола Alan по реновации футбольных полей в Казахстане. Главная задача проекта – создать условия для занятий футболом, развивать футбольные таланты и обеспечить безопасные условия для игры.

Развитию самого популярного в мире спорта в Северном Казахстане уделяется большое внимание. Только в прошлом году здесь установили 22 футбольных мини-поля. В настоящее время стадионы ремонтируются в четырех селах, а в областном центре продолжается второй этап реконструкции стадиона «Карасай», который в итоге будет соответствовать всем нормативам УЕФА.

#Петропавловск #стадион #Динамо #футбольное поле

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