Поле пятого поколения

В церемонии открытия участвовали президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов, главный тренер сборной РК Станислав Черчесов, аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов и амбассадор проекта Alan Самат Смаков.

На стадионе постелили новый искусственный газон пятого поколения из Италии, что стало возможным благодаря программе Казахстанской федерации футбола Alan по реновации футбольных полей в Казахстане. Главная задача проекта – создать условия для занятий футболом, развивать футбольные таланты и обеспечить безопасные условия для игры.

Развитию самого популярного в мире спорта в Северном Казахстане уделяется большое внимание. Только в прошлом году здесь установили 22 футбольных мини-поля. В настоящее время стадионы ремонтируются в четырех селах, а в областном центре продолжается второй этап реконструкции стадиона «Карасай», который в итоге будет соответствовать всем нормативам УЕФА.