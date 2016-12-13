Полет мысли поощряя

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Адина НУРБЕРГЕН
На церемонии награждения первый заместитель Председателя партии «Нур Отан» Мухтар Кул-Мухаммед напомнил, что 6 декабря состоялся очередной пуск новых предприятий в ходе телемоста с участием Президента. Глава государства дал старт 23 новым производствам, не имею­щим аналогов ни в Казахстане, ни во всей Центральной Азии. В целом за первую и половину второй пятилетки инициированная Нурсултаном­ Назарбаевым­ программа индустриально-инновационного развития уже дала Казахстану более тысячи крупных предприятий, общая стоимость которых превышает 4,5 трлн тенге, а также более 100 тыс. новых рабочих мест.

– Глава государства постоянно подчеркивает, что индустриализация – это важнейшая задача Казахстана, – отметил М. Кул-Мухаммед. – Вот почему Лидер нашей партии учредил конкурс «NURINTECH». Молодые ученые и изобретатели должны стать главными проводниками инновационной политики нашего Президента.

Конкурс «NURINTECH» проходит по пяти номинациям: «Социально значимые инновации», «Техностарт», «Лучший молодой ученый», «Молодежный инновационный проект» и «Перспектива». В каждой номинации преду­смотрены 1-е, 2-е и 3-е места. Помимо этого в конкурсе есть специальные призы.

Гран-при конкурса и 2 млн тенге получил молодой ученый Нуржан Есмагамбет из Карагандинского государственного университета им. Е. Букетова. Он представил несколько видов впервые созданных в Казахстане беспилотных летательных аппаратов – дронов.

– Наши дроны можно использовать в поисковых и спасательных операциях, а также для инспекции труднодоступных объектов, – рассказал молодой ученый. – Нужно решить сейчас одну проблему – как использовать такие аппараты в экстремальных условиях: при сильном ветре и морозе. Думаю, в течение 3–5 лет тестовые образцы можно будет использовать, например, для поиска пропавших людей в лесу и в степи. Также можно использовать их в сельскохозяйственных целях – для поиска пропавшего скота. И еще одно важное направление: у нас в Казахстане большой протяженности линии электропередачи и нефтепроводы, их просто невозможно обойти одному человеку, а дрон может над ними пролететь и при помощи специальных камер выявить, где есть неполадки.

Расходовать денежную премию обладатель Гран-при намерен на приобретение редкого дорогостоящего оборудования для лаборатории. В разработке новый блок проекта – группа из дрона и «компаньона» – аппарата наземного сопровождения.

– Этот конкурс – отличная возможность для молодежи, для реа­лизации своих идей, – считает ученый. – Это очень ценно, что есть поддержка со стороны государства, со стороны партии «Нур Отан».

Первое место в номинации «Лучший молодой ученый» заняла Айгуль Судуакасова, инженер-исследователь­ ВКГТУ им. Д. Серикбаева. Она представила проект сорбционной технологии извлечения урана из техногенного и гидроминерального сырья.

Первый приз в номинации «Молодежный инновационный проект» получила группа старшеклассников из Павлодарского областного казахско-турецкого лицея-интерната для одаренных детей. Алишер Жанбулат, Данияр Сериков и Максат Байгазы разработали клавиатуру и дисплей, позволяющие писать шрифтом Брайля. Проект предназначен для незрячих и слабовидящих людей.

В номинации «Перспектива» за систему обеспечения безопаснос­ти на дорогах получили первую премию два ученика Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления из Алматы – Никита Носков и Данил Прохоренко.

Лучшим среди «Социально значимых проектов» стал бионичес­кий протез руки, разработанный магистрантом Международного университета информационных технологий Алматы Мауленом Бектургановым.

Первое место в номинации «Техностарт» получил главный специалист отдела внешнеэкономических связей управления индустриально-инновационного развития Сагыныш Нуркимбаев, представивший проект ветро­энергетической установки.

За первые места в номинациях победителям вручены денежные призы в 1 млн тенге, за вторые – 500 тыс., за третьи – 250 тыс. тенге. Кроме того, победителям в номинации «Перспектива» предоставлены гранты на обучение в одном из лучших высших учебных заведений Казахстана.

Всего в рамках отбора на конкурс «NURINTECH» поступило около тысячи заявок из разных регионов республики. Среди них были инновационные идеи в области «зеленой» энергетики, химии, биологии, промышленности, строительства, сельского хозяйства, медицины, робототехники, а также в транспортной сфере и IT-индустрии. В финал конкурса прошли 30 наиболее проработанных, востребованных и экономически выгодных проектов. Чтобы определить имена победителей, была создана специальная независимая комиссия, в состав которой вошли видные ученые Казахстана, общественные деятели, парламентарии, представители государственных органов и бизнес-сообщества.

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