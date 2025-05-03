Полевые работы в интерьере проблем

Сельское хозяйство
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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Неопределенность – вот корень многих сложностей, возникающих у сельхозпроизводителей

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На полях хозяйства ИП «Абдрахманов Б. Д.», что в Бурабайском районе, подходит к концу один из важных полевых этапов – закрытие влаги. По словам руководителя сельхозпредприятия Болата Абдрахманова, у них на двоих с хозяйством сына – ТОО «СХП «Айдос» – около 2 тыс. гектаров посевных площадей. В нынешнем году, кроме пшеницы, собираются посеять также лен и овес. Есть площади под многолетние травы, сенаж и эспарцет.

В одном из стабильных аграрных хозяйств района не экономят на технической оснащенности, стараются использовать передовой опыт. Здесь сеют, убирают, заготавливают корма на современной, экономичной технике. А там, где отлажено полеводство, как правило, неплохо развивается и животноводство. К слову, это небольшое хозяйство первым завезло в Казахстан буренок монбельярдской породы.

Как и поручило государство, рассказывает Болат Даулетбекович, они увеличили площади под рентабельные масличные культуры. В целом план диверсификации выполнен, однако в текущем году посевы под них чуть сократили, а от подсолнечника и вовсе отказались. Сказался прошлогодний печальный опыт: засеяли 250 га, взяли хороший урожай, радовала и высокая цена на подсолнечник – около 170 тыс. тенге за тонну, но возникли проблемы сначала с хранением, потом – со сбытом.

– В нашей округе подсолнечник на хранение принимает лишь Щучинский филиал ТОО «ХПП «Арна». К данному предприятию выстраивались большие очереди, его мощности не справлялись с потоком. К тому же урожай в прошлом году был настолько влажным, что на ХПП то и дело выходили из строя сушилки. Так совпало, что именно в это время мы приехали сдавать семена подсолнечника. Пришлось долго простаивать, ожидая приемку. В итоге вместо прогнозируемых 170 тысяч тенге за тонну выручка наша составила всего 70 тысяч, – говорит Болат Абдрахманов.

По словам собеседника, у фермеров вообще очень много неопределенности, не хватает четкого планирования. B пример он привел такой факт. Как только цена на лен поднимается, труженики полей начинают спешно переходить на эту культуру. Однако трейдеры, отслеживающие ситуацию, четко реагируют на изменения, и... к зиме цена на культуру значительно снижается.

– Если бы аграрии заранее знали закупочные цены, можно было бы более уверенно планировать севооборот. Но сегодня мы сеем, можно сказать, наобум, глядя в небо, – сетует Болат Даулетбекович.

К слову, семенами хозяйство полностью обеспечено, как и запасными час­тями к сельхозтехнике. Ежегодно перед каждой посевной, говорит собеседник, хозяйство плодотворно взаимодействует с учеными из НПЦЗХ им. А. Бараева, НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева».

По предварительным прогнозам, текущий год ожидается засушливым, поэтому сеять в ИП «Абдрахманов Б. Д.» и ТОО «СХП «Айдос» будут засухоустойчивые сорта с хорошим качеством клейковины, такие, к примеру, как «Айна», который в самый знойный год давал по 15–20 центнеров с гектара.

По твердому убеждению Болата Абдрахманова (кому-то его мнение может показаться крамольным), засушливый год для фермеров тоже имеет свои преимущества. Урожай в этом случае, конечно, будет скромнее, зато и затраты на уборку, вывоз и хранение заметно снизятся. А когда трейдеры начинают настойчиво диктовать свои условия, всегда можно подождать более лучших цен.

Глава ИП «Абдрахманов Б. Д.» вновь возвращается к итогам прошлого года. По его словам, тогда в хозяйствах района урожайность составила в среднем 30–35 центнеров с гектара. Однако возник­ли проблемы с хранением – не знали, куда девать собранное зерно. И на его транспортировке зарабатывали многие: так, водители КамАЗов за доставку на расстояние всего 20 км запрашивали по 100 тыс. тенге за рейс.

Как подчеркнул собеседник, тогда большим подспорьем для аграриев стала своевременная выдача льготных кредитов в рамках программы «Кең дала», стартовавшей в области с декабря­ прошлого года. И в нынешнем году также значительно увеличено финансирование весенне-полевых работ. Продолжается оказание господдержки в виде субсидирования.

Аграрий согласен с тем, что и от тружеников отрасли в свою очередь должна быть отдача: выдаваемые государством льготные кредиты и субсидии должны работать на повышение уровня агротехнологий. Но в ноябре льготный кредит нужно будет полностью погасить.

– В это время мы и начнем дружно продавать зерно, – говорит Болат Абдрахманов. – И снова недремлющие трейдеры, зная, что у фермеров есть сроки по кредитным обязательствам, постараются сбить цены.

По его словам, ряд фермеров уже обратились в Министерство сельского хозяйства с просьбой пересмотреть и продлить сроки погашения кредитного займа.

Сельскохозяйственное производство, как и многие другие, испытывает дефицит кадров. В качестве примера фермер рассказал о том, что нынче, начав подготовку к посевной, объехал три близлежащих села, но так и не смог найти ни одного человека для охраны выехавшей в поле техники, несмотря на предложенную зарплату в 10–15 тыс. тенге в сутки...

На вопрос о том, как в ИП справляются с нехваткой рабочих рук в разгар подготовки к посевной, Болат Даулетбекович ответил: «Сами садимся за рычаги тракторов. Сейчас почти все наши ребята в поле, я им обед повезу».

…На одном из тракторов, обрабатывающих поле, работает сын Болата Абдрахманова – Амир Даулетбеков, он же директор ТОО «СХП «Айдос».

У предприятия 1 200 га пашни, которые необходимо тщательно подготовить к посевной. Времени в обрез, поэтому Амир, не дожидаясь, пока освободится занятый на другом участке механизатор, сам, сев в кабину трактора, проводит боронование.

– Людей действительно не хватает. Но в наших хозяйствах выручает взаи­мозаменяемость. Если нужно, сами беремся за дело – садимся на трактора и работаем, – говорит молодой человек.

Амир – выпускник КазАТИУ им.
С. Сейфуллина. По окончании вуза вернулся домой, чтобы помогать отцу развивать семейное дело.

#аграрии #посевная #урожай

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