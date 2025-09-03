В Уштобе произошла трогательная история, которая показала: работа полиции — это не только охрана правопорядка, но и помощь людям в самых сложных жизненных ситуациях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

Жительница Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области приехала в Уштобе в надежде разыскать родную сестру, связь с которой потеряла еще двадцать лет назад. Самостоятельные попытки оказались безрезультатными. На улице женщина обратилась к участковым инспекторам Айбеку Қази и Талгату Есқожанову. Полицейские сразу откликнулись на просьбу и начали помогать в поисках.

История нашла отклик у жителей города: поступок стражей порядка стал примером настоящего служения обществу.

Видеоролик с благодарностью женщины набрал отклики в соцсетях.

В нем она отметила, что для нее эта помощь бесценна, ведь речь идет о долгожданном воссоединении семьи.

