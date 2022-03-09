Пропавшего сына нашла через 20 лет жительница Костаная

В ходе операции «Розыск» костанайские полицейские разыскали рудничанина, который пропал 20 лет назад. Об этом на брифинге рассказал старший инспектор управления миграционной службы Департамента полиции области Чингиз Курмангалиев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Операция «Розыск» проходила на территории области с 3 по 5 марта. В регионе работали 50 мобильных групп.

50-летнего мужчину рудненские полицейские совместно с российскими коллегами нашли в городе Красноярске.

Мать без вести пропавшего рассказала, что сын в 1991 году уехал на учебу в Красноярский край. Более 20 лет сын не выходил на связь, последний раз он приезжал в гости в 2002 году. Женщина также обращалась в передачу «Жди меня» российского телеканала.

Жительница Рудного поблагодарила сотрудников миграционной службы управления полиции города за профессионализм и помощь.

Всего за три дня оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» в области установлено 76 разыскиваемых лиц, в том числе 56 разыскиваемых лиц прошлых лет и 20 жителей области, которые пропали в этом году. Среди них 31 должник, 40 неплательщиков алиментов и 5 лиц, утративших связь с родственниками. Так, в Костанае и Рудном патрульные полицейские по ориентировкам установили 41-летнюю женщину и 31-летнего мужчину, которые несколько лет не платили алименты.