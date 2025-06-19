Полигоны ТБО – удар по природе

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Ксения Черника

Судом приостановлена деятельность полутора десятка переполненных свалок

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Проблема обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) в южных регионах Казахстана становится все более острой, трансформируясь из локальной санитарной в серьезную экологическую и социальную угрозу. Мы наблюдаем, как с каждым годом отходы меняют привычную жизнь целых населенных пунктов – и порой делают ее невыносимой. Не случайно по решению суда уже закрыты свыше десяти объек­тов по сбору и утилизации ТБО. Но реальность такова, что проблема куда глубже.

Так, жители села Карнак, расположенного неподалеку от Кентау, ежедневно сталкиваются с реальной экологической катастрофой. Местный полигон давно вышел за пределы преду­смотренного проектом котлована и продолжает стремительно разрастаться. Его площадь уже достигла порядка трех гектаров, и, учитывая отсутствие ограж­дений, нет сомнений, что она продолжит увеличиваться.

Беспокойство вызывает и тот факт, что на полигон свозят все подряд – от бытового мусора до туш павших животных и кожевенных отходов.

Все это сваливается в кучу под открытым небом, в условиях жары. Более того, безнадзорные домашние животные и скот свободно забредают на свалку, соз­давая реальные риски переноса инфекции и в перспективе возникновения очагов эпидемий. Местные жители буквально стали заложниками этой мусорной клоаки, отравляющей воздух, воду и почву...

Ситуация в Карнаке – далеко не исключение. Подобных примеров на юге республики – десятки. Хотя вопрос сбора и утилизации ТБО не сходит с повестки дня уже несколько лет, реальные улучшения минимальны, что и подтвердили результаты проверки, проведенной областным департаментом экологии и природоохранной прокуратурой.

В Туркестанской области насчитывается 151 полигон ТБО, в том числе в Туркестане – один, Арысе – семь, Байдибекском райо­не – 13, Жетысайском – один, в Кентау – три, включая поселок Ачисай и село Карнак, в Келесском районе – 16, Мактааральском – три, Казыгуртском – 14, Ордабасинском – пять, Отрарском районе – сразу 21, Сайрамском – два, Сарыагашском и Сау­ранском – по 10, Созакском районе – 12, Толебийском – восемь, Тюлькубасском – 13, Шардаринском – 12.

По информации начальника департамента экологии Кадырхана Бейсенбаева, в 2024 году в регионе проведена инвентаризация. В результате отозваны экологические разрешения у неиспользуемых объектов, на 2025 год официально зарегист­рировано 128 мусорных полигонов.

Однако состояние многих из них вызывает серьезные опасения. В 2024 году проведено пять экологических проверок, выявлено 20 нарушений, включая самовозгорания, превышение вместимости, отсутствие обязательной сортировки. Наложено штрафов на сумму 11,1 млн тенге, выдано 20 предписаний об устранении нарушений.

Департамент экологии прямо указывает: большинство полигонов находится в крайне неудов­летворительном состоя­нии. При этом 23 полигона не имеют электроснабжения, 10 не обеспечены водоснабжением, только восемь оборудованы скважинами для мониторинга подземных вод. Лишь семь оснащены весами, на остальных объемы мусора оцениваются «на глазок». Около 70% участков временного складирования ТБО не соответствуют санитарным требованиям. Из 75 полигонов только 14 имеют капитальные заборы, остальные – обычную сетку-рабицу, неспособную защитить от разрастания мусора или проникновения животных.

Особую озабоченность вызывает тот факт, что 11 полигонов – в Туркестане, Кентау, Сарыагашском, Тюлькубасском и Ордабасинском райо­нах – работают вообще без экологических разрешений и госэкспертизы.

Общая сумма штрафов за эти нарушения, наложенных природоохранной прокуратурой, составила 5,6 млн тенге.

По искам департамента экологии специализированный экономический суд Туркестанской области временно приостановил деятельность целого ряда полигонов в Сауранском районе – в сельских округах Жуйнек, Шорнак, Ески Икан, Бабайкорган, Жана Икан, Орангай, Ушкайык, Карашик. Есть такие и в Ордабасинском районе – сельский округ Торткуль, и в Шардаринском районе – полигоны в населенных пунктах Акалтын, Коксу, Алатау, Акшенгелди, ТОО «Dos Story Ltd».

До получения экологических документов сбор и утилизация отходов на этих полигонах зап­рещены. Но возникает резонный вопрос: куда все это время будут выбрасывать мусор местные жители? Опыт показывает, что при отсутствии легальных площадок неминуемо возникают стихийные свалки. Люди, не имея выбора, под покровом ночи начинают вывозить мусор на окраины поселков. Стоит кому-то одному выбросить мешок в неположенном месте, как через неделю там уже вырастает целая гора отходов. Под палящим солнцем это все начинает гнить, выделять токсины, заражать воздух, воду, землю.

Сегодня перед обществом стоит выбор: продолжать игнорировать нарастающую проблему или требовать системных, глубоких решений. Полигон – не просто груда мусора. Это, образно говоря, зеркало отношения к себе, к своей земле, к будущим поколениям. И пока это зеркало покрыто слоем всяких нечистот, мы все в большой опасности.

#экология #природа #ТБО

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