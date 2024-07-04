«Главы государств - членов ШОС отметили высокий уровень организации саммита в Астане» – политолог

Фото: пресс-служба президента РК

Как отметил эксперт, включение Беларуси в состав организации – давно ожидаемое событие.

Александр Лукашенко выступил со словами благодарности и рассказал о своем планируемом вкладе в ШОС: «Глубоко убеждены, что в XXI веке необходимо выстраивать подлинную и неделимую глобальную безопасность. При этом инициативу должны взять на себя страны Глобального большинства, поскольку самовлюбленный, эгоистичный Запад на такое оказался не способен. Там сегодня нет лидеров, способных принимать ответственные решения самостоятельно».

Хозяин саммита Касым-Жомарт Токаев сообщил участникам, что в ШОС проживает 3 млрд человек, а совокупная экономика составляет треть мирового ВВП. По его мнению, «ШОС показала себя как уникальная платформа, где в равной степени учитываются голоса и интересы всех ее стран-участни». Президент Казахстана рассказал, что в период его председательства копилка» пополнилась такими проектами, как «Духовные святыни стран ШОС» и музыкальный фестиваль «Шелковый путь».

Токаев отметил, что Шанхайская организация сотрудничества «имеет исключительные возможности, чтобы выступать в качестве гаранта обеспечения мира и безопасности на всем Евразийском континенте». В связи с чем Казахстаном была предложена реализация инициативы ШОС «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие», которая была всеми поддержана. Он отметил, что неплохо было бы разработать и принять соглашения о мерах доверия в военной сфере с фокусом на борьбу с «силами трех зол» (терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом).

На саммите был принят «План взаимодействия по вопросам обеспечения международной информационной безопасности».

Токаев призвал координировать инвестиционные проекты, развивать торговлю и технологическое сотрудничество.

Мохаммад Мохбер, и.о. президента Ирана, призвал исключить доллар США из торговых операций стран ШОС, положить конец военной операции Израиля в секторе Газа, создать сеть совместных свободных зон, а также заявил о готовности к реализации программы научно-технического сотрудничества по таким направлениям, как новейшие медицинские технологии, биотехнологии и искусственный интеллект.

Главный гость саммита Си Цзиньпин заявил, что мир вновь стоит на перепутье истории, призвал страны ШОС «защищать право на развитие перед лицом реальных рисков маленького двора и высокого забора», отметил, что они «должны укреплять единство и сообща противостоять внешнему вмешательству перед лицом реальных вызовов вмешательства и раскола».

Садыр Жапаров напомнил, что Кыргызстан вновь и вновь подчеркивает необходимость создания специального института для финансирования проектов (Банк развития ШОС или Фонд развития ШОС). Кроме того, он традиционно вернулся к больной для себя теме «создания благоприятных условий для международных автомобильных перевозок».

Премьер Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что «достижение прочного мира в Афганистане является главным условием обеспечения мира и экономического развития в регионе. Международное сообщество должно осмысленно взаимодействовать с афганским правительством, чтобы удовлетворить его подлинные экономические потребности».

Накануне, на встрече с Путиным, Шариф сказал, что хотел бы развивать бартерную торговлю.

Владимир Путин напомнил о российском предложении заняться созданием в ШОС собственного платежно-расчетного механизма. Он выразил уверенность в том, что ШОС наряду с БРИКС являются «основными опорами нарождающегося нового миропорядка. Именно эти объединения выступают мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многополярности».

Он напомнил о своей инициативе о создании в Евразии «новой архитектуры сотрудничества, неделимой безопасности и развития, призванной прийти на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям, которые давали односторонние преимущества только отдельным государством».

Основатель мира и национального единства – Лидер нации, президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон (как его именуют госСМИ) – единственный из участников саммита, участвующий в работе ШОС со дня основания. Он не стал вдаваться в частности, а просто отметил, что «организация должна твердо поддерживать свой статус важного участника международных отношений и адаптироваться к меняющемуся миру в русле текущих тенденций общемирового развития». Он также выразил удовлетворение решением об открытии Антинаркотического центра ШОС в Душанбе.

Шавкат Мирзиёев напомнил о своих предложениях – Самаркандской инициативе солидарности во имя общей безопасности и процветания и Кодексе добрососедства, доверия и трансграничного партнерства ШОС. Президенту Узбекистана также интересны вопросы создания Фонда и Банка развития ШОС, видимо, в связи с тезисом о том, что «многовариантность транспортных коридоров - это важнейшее условие устойчивого развития всего нашего региона». Тут, как известно, у Ташкента есть свои идеи, но нет средств на их реализацию.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар зачитал выступление своего премьера Нарендры Моди. Индийцы осудили терроризм («Международное сообщество должно изолировать и разоблачить те страны, которые укрывают террористов, предоставляют им убежище и потворствуют терроризму»), сказали об изменении климата, недискриминационной торговле, развитии искусственного интеллекта. Индия напомнила всем о том, что организовала фестиваль блюд из пшена ШОС, кинофестиваль ШОС, кулинарный фестиваль ШОС и конференцию по общему буддийскому наследию.

В принятой Астанинской декларации было отмечено, что страны ШОС выступают против использования конфронтационного мышления для решения международных и региональных проблем, решительно осуждают действия, приводящие к массовым жертвам среди гражданского населения и гуманитарной катастрофе в Газе, подтверждают приверженность строительству международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества. В документе отмечено, что стремление к безопасности за счет безопасности других неприемлемо, а одностороннее, неограниченное наращивание глобальной системы ПРО ставит под угрозу международную безопасность и стабильность.

Принятая по предложению Токаева Инициатива ШОС «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие» констатировала: Международная система, ядром которой является ООН, сталкивается с многочисленными угрозами и вызовами, беспрецедентными в современной истории. Усиливается геополитическое соперничество и гонка вооружений. Устав ООН, общепризнанные основные принципы и нормы международного права систематически подрываются. Торговые системы и цепочки поставок, создававшиеся десятилетиями, разрушаются. Односторонние санкции нарушают международное право и наносят ущерб интересам развивающихся стран. Существующая архитектура международного мира и безопасности, система международных отношений и глобальной торговли постепенно разрушаются. ШОС призывает страны ООН провести всеобщее, полное разоружение под эффективным международным контролем, укрепить глобальный режим ядерного нераспространения и противостоять гонке вооружений в космическом пространстве.

Кроме того, было отмечено, что климатическая повестка дня не должна использоваться в качестве предлога для ограничения торговли, инвестиций и технического сотрудничества.

После чего саммит ШОС закончился и начался саммит ШОС+.