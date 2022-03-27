Столичные полицейские переоделись в новую форму. На плацу Полка патрульной полиции ДП Нур-Султана состоялся строевой смотр личного состава с участием начальника Департамента Марата Тулебаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках поручения Главы государства реализуется пилотный проект "Казахстанская сервисная модель полиции". На основе оптимизации процессов создается модель "Эффективный участковый". В целях реализации принципа "полиции в шаговой доступности" ведется работа по обеспечению эффекта постоянного присутствия. В рамках концепции "Слышащего государства" проводится планомерная работа по внедрению и развитию цифровых инноваций.

Одним из следующих шагов в рамках преобразований стал переход сотрудников на новую форму одежды. Разработка новой формы для стражей порядка – один из пунктов Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел. Основной акцент сделан на максимально удобной и комфортной для полицейских одежды с учетом пожеланий сотрудников, несущих службу в различных климатических условиях, с учетом мирового опыта.

Линейка новой формы сгруппирована по дизайну и конструкции на форменную одежду для патрульных полицейских и сотрудников наружных служб. Отдельная форма разработана для участковых инспекторов полиции. Металлические изделия – жетоны, эмблемы, звезды и кокарды – заменены на текстильные. При этом особое внимание уделено светоотражающим элементам по всему силуэту, что увеличивает уровень безопасности на дороге.

В ходе смотра руководство проверило готовность сотрудников к службе, строевую подготовку и обеспеченность обмундированием.

"Новая форма заметно отличается от предыдущей. Главное, что она очень комфортная и удобная для несения службы. Участковый инспектор служит народу и обществу, тесно работает с населением, занимаясь профилактикой и выявлением правонарушений. Также возможны ситуации по задержанию преступника. Для этого должна быть соответствующая одежда. В новой форме это все предусмотрено", – отметил участковый инспектор полиции УП района "Сарыарка" УПП №66 Нурдаулет Танатаров.

"Новое форменное обмундирование очень удобное и практичное для несения службы на улицах. В ней предусмотрено много отражающих элементов по всему силуэту, чтобы в ночное время было видно сотрудников издалека. Зачастую при осмотре места полицейский находится на опасном участке дороги, а эти элементы увеличивают уровень безопасности", – говорит инспектор службы Полка патрульной полиции Нурлан Савитпаев.





