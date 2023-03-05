Полицейские прокомментировали жуткую аварию с участием подростков в Актюбинской области

Один подросток погиб и четверо пострадали в результате ДТП в Актюбинской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Как сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области, начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК.

Установлено, что автомашину брата 15-летний подросток взял без спроса.

Напомним, 4 марта, примерно в 20:55, на 4-м км автодороги Шалкар - Бозой несовершеннолетний, находясь за рулем Toyota Land Cruiser, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомобиля.

Одна несовершеннолетняя погибла на месте, четверо других с травмами доставлены в больницу.

Полицейские просят не давать детям управлять автотранспортом.