Полицейские Шымкента намеренно протаранили машину угонщика

Транспорт, Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В соцсетях распространяется видеозапись ДТП с автомобилем патрульной полиции Шымкента

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Происшествие имело место 9 мая. Пьяный мужчина угнал чужое авто в Туркестанской области и, как было установлено при обнаружении, создавал на дороге аварийные ситуации.

Чтобы избежать жертв, инспекторы патрульной полиции, рискуя жизнью, перегородили служебным автомобилем ему путь, в результате чего произошло столкновение. 

«От коллег из соседней области получили ориентировку об угнанной машине. Сразу поняли, что мужчина за рулем в нетрезвом состоянии. Чтобы остановить опасного водителя, сознательно пошли на «таран». Это ради благополучия граждан, чтобы избежать трагических последствий с участием других участников дорожного движения», – рассказали офицеры.

За управление транспортом в пьяном виде и невыполнение законного требования полицейских мужчина привлечен к ответственности.

Факт угона машины расследуется ДП Туркестанской области.

#полиция #Шымкент #ПДД #угон #таран

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