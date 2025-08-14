Полицейские также обезвредили газовый баллон, предотвратив возможный взрыв, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

Утром 13 августа в полицию поступило тревожное сообщение о пожаре в многоквартирном доме в селе Утеген батыр. На место происшествия прибыли начальник отдела Бауыржан Даркенбаев, а также полицейские Жеткен Саудакас и Азамат Аметов.

Прибыв к дому, полицейские обнаружили густой дым, который быстро заполнял помещения. Сквозь задымление они заметили женщину с тремя малолетними детьми, оказавшихся в смертельной опасности. Не теряя ни секунды, стражи порядка бросились на помощь.

Сотрудники полиции совместно с пожарными с помощью лестницы спецтехники эвакуировали семью в безопасное место. Уже на улице медики оказали им необходимую помощь. При дальнейшем осмотре помещения полицейские обнаружили газовый баллон и немедленно вынесли его на безопасное расстояние, предотвратив возможный взрыв.

Благодаря решительным и профессиональным действиям сотрудников полиции удалось спасти жизнь женщины и троих детей, а также избежать масштабных разрушений.