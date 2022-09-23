Фото: polisia.kz
Происшествия
Полицейский сбил человека насмерть и скрылся с места ДТП в Уральске

В городе Уральске капитан полиции сбил насмерть человека, после чего скрылся с места ДТП. Об этом рассказал начальник управления дознания Ерлан Джаксыбаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Авария произошла в ночь на 18 сентября по улице Бауыржана Момышулы. Мужчина скончался на месте до приезда медиков.

«У нас начались оперативно-розыскные мероприятия, было зарегистрировано досудебное расследование по статье 345 части 3 «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека» и статье 347 «Оставление места ДТП». Водитель скрылся с места происшествия, но он был нами установлен и задержан. Он является действующим сотрудником органов внутренних дел», – сообщил Ерлан Джаксыбаев.

Автомобиль полицейского водворили на штрафстоянку.

 

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