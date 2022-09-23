Полицейского ранили во время погони в Карагандинской области

В Карагандинской области полицейского ранили во время погони за подозреваемыми в покушении на убийство, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

23 сентября около 11:30 часов неизвестные лица с оружием после покушения на жизнь жителя Караганды скрылись с места происшествия на автомашине.

Один из подозреваемых пытался бежать от преследовавших его полицейских и открыл стрельбу. При его задержании был ранен оперативный сотрудник.

Факт зарегистрирован в полиции, обстоятельства выясняются. Стражи порядка принимают меры по задержанию остальных причастных к преступлению.