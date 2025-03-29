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В департаменте полиции Восточно-Казахстанской области состоялся гарнизонный развод, на котором наградили 11-летнюю жительницу Усть-Каменогорска Диану Асатову сообщает Polisia.kz.

8 марта воспитанница хоккейной школы «Торпедо» направлялась на тренировку, когда неизвестный мужчина выхватил у нее мобильный телефон и попытался скрыться.

«Эта история примечательна тем, как повела себя потерпевшая. Девочка не растерялась, проявила решительность и бросилась за злоумышленником, пытаясь вернуть свой смартфон. Однако, столкнувшись с угрозами, она трезво оценила ситуацию и приняла верное решение – обратиться за помощью. Подозреваемый был задержан в тот же день по горячим следам», - говорится в сообщении.

В настоящее время по факту грабежа возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Как отметил начальник ДП ВКО Ерлан Омарбеков, юная спортсменка проявила стойкость и мужество. Она уверенно давала показания, не путалась в деталях, а её самообладанию могут позавидовать даже взрослые.

«Сегодня я хочу выразить искреннее восхищение Дианой Асатовой. Она по праву самая смелая девочка нашей области, и ее поступок достоин огромного уважения. Но такие качества формируются с детства, в семье. Поэтому особые слова благодарности я выражаю ее маме – Ксении Сергеевне. Именно ее воспитание сформировало у дочери сильный, решительный характер», – подчеркнул главный полицейский региона.

Также были отмечены сотрудники патрульной полиции, которые оперативно задержали подозреваемого. Благодаря их профессионализму преступник понес заслуженное наказание.