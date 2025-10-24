Полиция предупредила казахстанцев о новом виде мошенничества

Правоохранители просят граждан проявить бдительность, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на polisia.kz 

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками госорганов, и утверждают, что человек якобы просрочил подачу налоговой декларации. Мошенники пугают блокировкой счетов, требуя "уладить вопрос" в течение трех дней.

Чтобы "подтвердить личность", аферисты просят продиктовать код из SMS. После этого они получают доступ к банковским счетам и похищают деньги.

Полиция напоминает гражданам:  

Сотрудники государственных органов не звонят гражданам с подобными уведомлениями и не требуют коды подтверждения;

Никогда не сообщайте третьим лицам SMS-коды, пароли, данные карт и другие личные сведения;

При получении подозрительных звонков прерывайте разговор и звоните в полицию по номеру "102".

#полиция #мошенничество #предупреждение

