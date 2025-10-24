Правоохранители просят граждан проявить бдительность, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на polisia.kz
Злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками госорганов, и утверждают, что человек якобы просрочил подачу налоговой декларации. Мошенники пугают блокировкой счетов, требуя "уладить вопрос" в течение трех дней.
Чтобы "подтвердить личность", аферисты просят продиктовать код из SMS. После этого они получают доступ к банковским счетам и похищают деньги.
Полиция напоминает гражданам:
Сотрудники государственных органов не звонят гражданам с подобными уведомлениями и не требуют коды подтверждения;
Никогда не сообщайте третьим лицам SMS-коды, пароли, данные карт и другие личные сведения;
При получении подозрительных звонков прерывайте разговор и звоните в полицию по номеру "102".