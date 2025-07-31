В Талгарском районе Алматинской области сотрудники полиции всего за сутки раскрыли четыре различных эпизода мошенничества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В одном из случаев злоумышленник завладел деньгами 55-летней жительницы Алматы, пообещав ей приумножить капитал.

Во втором эпизоде мошенник под предлогом содействия в оформлении кредита обманул 40-летнюю жительницу Талгара — женщина передала ему 4 млн 293 тысячи тенге.

Третий случай связан с продажей несуществующего земельного участка. Потерпевший, доверившись обещаниям 42-летнего мужчины, лишился 3 млн 800 тысяч тенге.

В четвертом эпизоде мошенник, прикрываясь услугой по обналичиванию средств за бытовую технику, причинил ущерб в размере 860 тысяч тенге 55-летней женщине.