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​​​​​​​Полиция в «цифре»
Кадиша Ныгмет

О внедрении инноваций в работу полиции договорились руководители МВД и МЦРИАП.

В рамках поручения Главы государства по дебюрократизациии государственного аппарата состоялась рабочая встреча министров внутренних дел и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Марата Ахметжанова и Багдата Мусина.

А перед этим министры прое­хали в спецЦОН, где ознакомились с процессом выдачи водительского удостоверения, автоматизации заказов на изготовление государственного регистрационного номерного знака на автомобиль. Благодаря новому подходу с использованием технологий биометрии процесс получения водительских прав становится максимально прозрачным, снижая коррупционные риски.

В ЦОНе № 1 г. Нур-Султана министрам был презентован автоматизированный терминал по выдаче удостоверений личности. Он оснащен биометрической системой, функцией фотографирования и понятным интерфейсом. С его помощью человек может самостоятельно подать заявку на получение удостоверения, сфотографироваться, оставить образец своей подписи и оплатить госпошлину за услугу с помощью QR-кода. Внедрение этого подхода сейчас прорабатывают в пилотном режиме.

Главы двух ведомств посетили и Экспат-центр МФЦА, где IT-специалисты, прибывающие в Казахстан на длительный срок из-за рубежа, теперь могут пройти самые необходимые процедуры. Преимущество такого цент­ра – в экономии времени, так как получатель услуг сможет пройти все процедуры в одном месте, а не ездить по разным организациям.

В Центре оперативного управления столичного департамента полиции Марат Ахметжанов и Багдат Мусин рассмотрели перс­пективные проекты МВД «Ситуа­ционно-аналитический центр» и «Мобильное приложение АПК «Сергек» и планы по дальнейшему развитию цифровизации в органах внутренних дел. Аналитический центр МВД призван формировать криминологический прогноз преступнос­ти. А мобильное приложение – функционал по автоматическому надзору за дорожным движением, являющийся качественным решением профилактики нарушений правил дорожного движения и повышения дисцип­лины водителей.

Немногим позже министрами ведомств было проведено совместное совещание в режиме видеоконференцсвязи с местными исполнительными органами, начальниками департаментов полиции и уголовно-исполнительной системы, филиалами государственной корпорации «Правительство для граждан».

– Внедрение инноваций позволяет дебюрократизировать деятельность полиции, снизить коррупционные риски, а также обеспечить прозрачность работы органов внутренних дел. Впереди много проектов, направленных на обеспечение безопасности граждан, и МВД будет их реализовывать в сотрудничестве с МЦРИАП и местными исполнительными органами, – отметил Марат Ахметжанов.

Глава ведомства подчеркнул, что обеспечение правопорядка в регионах – это задача не только полиции, но и местных исполнительных органов. В профилактике правонарушений должны быть задействованы все его субъекты, в том числе и акиматы.

– Цифровизация упрощает жизнь казахстанцам, влияет на качество и скорость предоставляемых государством услуг. В ближайшее время срок оформления документов значительно сократится, при этом все процессы абсолютно прозрачны, что минимизирует коррупционные риски. Но для качественных результатов важно, чтобы госорганы работали совместно в сфере «цифры» и оказания гос­услуг. Мы с руководством МВД об этом договорились, будем выстраивать работу для безо­пасности и комфорта граждан. Начнем с признания цифровых документов, – сказал в ходе совещания министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

По итогам совещания приняты решения по дальнейшей цифровизации органов внутренних дел и внедрению совместных инноваций в деятельность полиции при участии МЦРИАП, проинформировала пресс-служба МВД РК.

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