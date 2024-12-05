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Полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента страны Юн Сок Ёля в связи с введением военного положения в стране после того, как с обвинением в мятеже выступила группа депутатов. Об этом заявил директор Национального управления расследований Республики Корея У Чжон Су, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

«Мы внимательно проведем расследование в соответствии с законом и процедурой», - приводит газета «Чосон ильбо» слова полицейского.

У Чжон Су сказал, что ситуация носит «беспрецедентный характер» и поэтому дело поручено отделу, отвечающему за безопасность, в составе его управления.

Ранее оппозиционные депутаты подали в Национальное управление расследований официальное заявление с обвинением в мятеже против президента Юн Сок Ёля, бывшего министра обороны Ким Ён Хёна, начальника штаба армии Пак Ан Су, которого назначили курировать военное положение, министра внутренних дел Ли Сан Мина и других.

Южнокорейские депутаты также обратились с обвинениями в мятеже против президента в другие правоохранительные органы - прокуратуру и Управление коррупционных расследований в отношении высокопоставленных чиновников. Но эти ведомства еще решают, открывать ли им собственные дела против президента или оставить полиции. В то же время прокуратура запретила бывшему министру обороны, который предложил президенту ввести военное положение, выезд из страны.

Оппозиция ранее начала процедуру импичмента президента. Голосование ожидается уже через день - 7 декабря.