Министр обороны Южной Кореи извинился перед гражданами и ушел в отставку

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Именно Ким Ён Хён, как признал он сам, рекомендовал президенту ввести военное положение

Фото: hromadske.ua/ru/mir

Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён извинился перед гражданами за ситуацию с объявлением в стране военного положения и подал в отставку. Об этом сообщило агентство Yonhap, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Ранее ведущая в Южной Корее оппозиционная Демократическая партия «Тобуро» подала документ в профильный орган парламента с предложением объявить ему импичмент.

Именно Ким Ён Хён, как передавали СМИ, рекомендовал президенту ввести военное положение.

Министр заявил, что он предложил объявить военное положение президенту Юн Сук Ёлю.

«Как министр национальной обороны, я чувствую полную ответственность и прошу прощения за то, что вызвал путаницу и беспокойство общественности… Я беру на себя ответственность за ситуацию, связанную с военным положением, и выразил свою благодарность президенту», — цитирует Hromadske главу Минобороны.

Ким также подчеркнул, что все военные, которые выполняли обязанности, связанные с вопросами чрезвычайного военного положения, выполняли его указания.

Также в первой половине дня старшие помощники южнокорейского президента Юн Сок Ёля заявили об отставке

В числе подавших в отставку — глава администрации президента Чон Джин Сок, советник по национальной безопасности Шин Вон Сик, начальник штаба по политике Сун Тхэ Юн и семь других старших помощников.

 

#минобороны #министр #Южная Корея #отставка #Ким Ён Хён

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