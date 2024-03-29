Полиция задержала иностранца, который 18 лет скрывался от правосудия

Он будет экстрадирован в Узбекистан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Мужчина был объявлен в межгосударственный розыск в 2006 году за совершение умышленного убийства на территории соседнего государства.

В отношении иностранца избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время решается вопрос об его экстрадиции в Узбекистан для привлечения к уголовной ответственности. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.



