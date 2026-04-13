Минтруда перестраивает систему контроля за соблюдением трудовых прав граждан. На аппаратном совещании под председательством министра Аскарбека Ертаева были подведены итоги работы Комитета государственной инспекции труда за I квартал и определены новые механизмы защиты работников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Как уточняется, по итогам первого квартала 2026 года государственные инспекторы уже защитили права 17,5 тысяч работников, взыскав с недобросовестных работодателей 452 миллиона тенге задолженности по зарплате.

В целях профлактики производственного травматизма ведомство запускает новые механизмы защиты. В первую очередь расширяются инструменты общественного контроля.

На рассмотрение в Парламент РК направлены поправки в Закон, благодаря которым технические инспекторы получат законное право самостоятельно запрашивать информацию, проводить проверки рабочих мест и участвовать в расследованиях наравне с госорганами.

Параллельно Минтруда внедряет единые правила работы производственных советов на предприятиях – они будут формироваться строго на паритетной основе (от работодателей, работников и профсоюзов) для выявления рисков еще до возникновения аварий.

Кроме того, для полного исключения фактов сокрытия травм ведомство совместно с МВД разрабатывает алгоритм обмена данными, чтобы каждый материал по несчастному случаю находился на прозрачном контроле вплоть до процессуального решения.

Важным шагом станет и усиление цифровых инструментов защиты прав граждан. Министр Аскарбек Ертаев поставил задачу полностью интегрировать «Карту трудовых рисков» с базами других госорганов, чтобы система в реальном времени отслеживала проблемные предприятия.

«Карта трудовых рисков не должна быть формальным списком. Она должна в реальном времени показывать проблемные предприятия, задерживающие зарплату, чтобы мы могли оперативно реагировать и защищать права людей. Инструменты цифровой занятости и контроля должны работать на опережение», – пояснил министр.

Аналогичная модернизация ждет и Цифровую службу занятости (Enbek.kz). На совещании министр озвучил направление – сервис должен перейти от простого подбора вакансий к проактивному индивидуальному сопровождению соискателей.