Параллельно Минтруда внедряет единые правила работы производственных советов на предприятиях
Минтруда перестраивает систему контроля за соблюдением трудовых прав граждан. На аппаратном совещании под председательством министра Аскарбека Ертаева были подведены итоги работы Комитета государственной инспекции труда за I квартал и определены новые механизмы защиты работников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства
Как уточняется, по итогам первого квартала 2026 года государственные инспекторы уже защитили права 17,5 тысяч работников, взыскав с недобросовестных работодателей 452 миллиона тенге задолженности по зарплате.
В целях профлактики производственного травматизма ведомство запускает новые механизмы защиты. В первую очередь расширяются инструменты общественного контроля.
На рассмотрение в Парламент РК направлены поправки в Закон, благодаря которым технические инспекторы получат законное право самостоятельно запрашивать информацию, проводить проверки рабочих мест и участвовать в расследованиях наравне с госорганами.
Параллельно Минтруда внедряет единые правила работы производственных советов на предприятиях – они будут формироваться строго на паритетной основе (от работодателей, работников и профсоюзов) для выявления рисков еще до возникновения аварий.
Кроме того, для полного исключения фактов сокрытия травм ведомство совместно с МВД разрабатывает алгоритм обмена данными, чтобы каждый материал по несчастному случаю находился на прозрачном контроле вплоть до процессуального решения.
Важным шагом станет и усиление цифровых инструментов защиты прав граждан. Министр Аскарбек Ертаев поставил задачу полностью интегрировать «Карту трудовых рисков» с базами других госорганов, чтобы система в реальном времени отслеживала проблемные предприятия.
«Карта трудовых рисков не должна быть формальным списком. Она должна в реальном времени показывать проблемные предприятия, задерживающие зарплату, чтобы мы могли оперативно реагировать и защищать права людей. Инструменты цифровой занятости и контроля должны работать на опережение», – пояснил министр.
Аналогичная модернизация ждет и Цифровую службу занятости (Enbek.kz). На совещании министр озвучил направление – сервис должен перейти от простого подбора вакансий к проактивному индивидуальному сопровождению соискателей.