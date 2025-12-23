Полностью закрыли потребность в спецтранспорте Хорошая новость 23 декабря 2025 г. 4:20 227 Елена Мартынова, Карагандинская область 113 спецмашин и два реанимобиля получила служба скорой помощи региона. фото пресс-службы акимата Карагандинской области Они оснащены современным оборудованием, в числе которого аппараты ИВЛ, дефибрилляторы и кардиографы. Последние благодаря технологии телеметрии передают данные о состоянии пациента на компьютер старшего дежурного врача. Поставку спецавтомобилей удалось осуществить при финансовой поддержке АО «Фонд развития промышленности». По словам главного фельдшера областной станции скорой помощи Оксаны Топчий, в регионе удалось полностью закрыть потребность в спецтранспорте. Новые автомобили разъедутся не только по городам, но будут обслуживать и пациентов сельских медпунктов, ФАПов, врачебных амбулаторий. Отметим, что в Карагандинской области в рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» ввели в эксплуатацию 92 медобъекта. 51 из них построили за счет средств из Специального госфонда, в который стекаются возвращенные активы. Из него было выделено 5,9 млрд тенге. #медицина #скорая помощь #спецмашины