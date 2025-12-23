Они оснащены современным оборудованием, в числе которого аппараты ИВЛ, дефибрилляторы и кардиографы. Пос­ледние благодаря технологии телеметрии передают данные о состоянии пациента на компьютер старшего дежурного врача. Поставку спецавтомобилей удалось осуществить при финансовой поддержке АО «Фонд развития промышленности».

По словам главного фельдшера областной станции скорой помощи Оксаны Топчий, в регионе удалось полностью закрыть потребность в спецтранспорте. Новые автомобили разъедутся­ не только по городам, но будут обслуживать и пациентов сельских медпунктов, ФАПов, врачебных амбулаторий.

Отметим, что в Карагандинской области в рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» ввели в эксплуатацию 92 медобъекта. 51 из них построили за счет средств из Специального госфонда, в который стекаются возвращенные активы. Из него было выделено 5,9 млрд тенге.