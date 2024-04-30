Полным ходом идут выплаты пострадавшим

Несмотря на то, что пик паводка был пройден еще три недели назад, вода сошла еще не везде. Тем не менее в регионе идет активная работа по ликвидации последствий: восстановление инфраструктуры и выплата компенсации пострадавшим.

На эти цели из чрезвычайного резерва области выделено 2,4 млрд тенге. Треть суммы – 880 млн тенге – направят в Аркалык, вдвое меньше – 419 млн тенге – в Костанайский район, более 300 млн тенге – в Амангельдинский и Джангельдинский районы, ровно 300 млн тенге – в Костанай и 108 млн тенге – в Карасуский район.

Еще 405 млн тенге, выделенные из резерва Правительства, уже потрачены на приобретение 30 квартир в Аркалыке. Всего же по области восстановлению не подлежат 354 дома.

Сейчас в районах бедствия работают комиссии, в которые поступило почти 2 000 заявлений от пострадавших.

– Проводятся выплаты по возмещению ущерба населению по двум направлениям: за павший скот и единовременная социальная помощь. По данным ветеринарной службы, вследствие паводка в области погибло более 980 голов скота. На сегодняшний день отчеты по оценке уже готовы и начата оплата по 780 головам скота, то есть 80% от общего количества, на сумму 102,6 миллиона тенге. Что же касается единовременной социальной помощи, то, по данным отделов занятости, всего поступило 1 837 заявлений на общую сумму 678,2 миллиона тенге без учета дач. На данный момент 640,9 миллиона тенге выплачено, – пояснила руководитель управления финансов акимата Костанайской области Наталья Моргуль.

Прием заявлений продолжается. В ближайшее время начнутся выплаты за утраченную во время половодья бытовую технику и мебель. Режим ЧС будет сохраняться в регионах до тех пор, пока не выплатят ущерб последнему пострадавшему от паводка.