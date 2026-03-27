Поездка в рамках пресс-тура РСК в город Атбасар и село Старый Колутон Астраханского района показала: важная подготовительная работа ведется без пауз.

Атбасарский район – территория, где риск паводков всегда был высок. В зоне возможного подтопления 16 сел, поэтому к весеннему сезону здесь относятся без права на промедление. В Атбасаре сразу направляемся на реку Жабай, где оборудована смотровая площадка.

По словам акима района ­Кенеша Алимжанова, подготовка к нынешним паводкам началась еще летом прошлого года. Был сформирован план из 29 мероприятий, направленных на упреждение. На все это из районного бюджета выделено 288 млн тенге.

Сегодня почти весь объем работ выполнен: произвели взрывы, очистили каналы и арыки, возвели обвалование, укрепили на 2 тыс. м защитный вал, установили 22 водопропускных сооружения. В городе продолжается активный вывоз снега, коммунальщики перевезли на полигоны уже 185 тыс. кубометров.

Кстати, подход к этой задаче кардинально изменился. Если в предыдущие годы снег вывозили накануне паводка, то нынешней зимой его убирали четыре раза – к городским службам подключился и бизнес. Всю зиму проводились субботники с четко обозначенными правилами: каждый хозяин откидывает снег со двора на пять метров от забора. Дальше коммунальные службы бесплатно вывозили его на полигон.

Такой формат разделения ответственности между жителями и городскими службами принципиально нов для Атбасара. И сегодня, с наступлением паводкового периода, разница в городе особенно заметна. Там, где требования соблюдены, ситуация остается контролируемой. Те, кто проигнорировал обращение, видят последствия своего бездействия.

Один из ключевых проектов – дноуглубление, расширение и спрямление русла реки Жабай, а также строительство защитной дамбы, призванной обезопасить Атбасар от подтоплений. Протяженность участка – 7,3 км, сумма проекта – 9,8 млрд тенге. За цифрами – интенсивная работа, не останавливающаяся ни на один день. Русло реки уже спрямлено на 1,5 км, что позволит воде проходить быстрее, снизит риск разлива. Параллельно вывозится грунт, укреп­ляются берега. Пос­ле паводка подрядчики приступят к формированию откосов, закрепив результат проделанной работы.

В городе имеется запас мешков с инертным материалом, которые в случае угрозы будут оперативно использоваться для защиты жилых домов и кварталов, укрепления берегов, временных дамб. Готовят мешкотару 20 бойцов войсковой части 99265 территориальной обороны, находясь в Атбасаре с 20 марта. Командир саперного отделения, сержант 3-го класса Диляр Данияров рассказал, что на сегодняшний день уложено в штабеля 12 тыс. мешков из 39 тыс. запланированных. Запас формируется с учетом возможного подъема воды, чтобы в любой момент оперативно усилить уязвимые участки.

Советник акима района по противопаводковым мерам, руководитель местного ТОО Александр Романченко уверен: паводок пройдет спокойно, поскольку проведена масштабная подготовительная работа. Вывезли очень большой объем снега, а значит, 90% талой воды из города уведено. Причем, если раньше очищали только центральные улицы, то в этом году – все второстепенные улочки и переулки. Остается ждать степную воду, для чего прочистили все логи, каналы и арыки. Созданы четыре отряда из горожан, люди работают круглосуточно на своих участках.

Талая вода, прибывающая из степи, – один из ключевых факторов подтопления. Поэтому на 976-м километре республиканской трассы Алматы – Екатеринбург возвели защитную дамбу, ставшую барьером на пути талой воды. Теперь степные потоки будут стекать в русло речки Узынколь.

Как отметил заместитель акима района Бегахмет Махметов, объект имеет стратегическое значение: он защитит дорожное полотно и прилегающие территории от воды из степи. Возведена дамба после научного заключения ТОО «Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства».

Ежегодно весной в зоне особого риска оказывается село Старый Колутон Астраханского района. Большая вода, прибываю­щая сюда из пяти районов области, порой подтап­ливает дома, отрезает село от внешнего мира. По словам акима сельского округа ­Жанатхана ­Даулеткереева, в разгар половодья их селу грозит подтопление не от снежных или степных потоков, а от приходящей в их округ большой воды. Поэтому стоит задача не только сдержать воду, но и обеспечить бесперебойное транспортное сообщение. И эта большая работа успешно началась.

С 1 февраля на реке Колутон вокруг сел Колутон и Старый Колутон начали укреплять берега, углублять дно, расширять рус­ло. Трехэтапный проект стои­мостью 5 млрд тенге реализует ТОО «Кокшетаугидрогеология». В направлении железнодорожного моста станции Ирченко, собираясь под которым вода начинает широко разливаться, строители расширяют и углуб­ляют водоотводной канал протяженностью 7,7 км, шириной 34 м и глубиной 4 м.

Полностью подготовлена территория и на втором участке: убраны камыш и другая рас­тительность, продолжаются дноуглубительные работы, очищается русло реки протяженнос­тью 11 км. К третьему участку приступят после завершения паводкового периода. Проект рассчитан на то, чтобы кардинально изменить гидрогеологическую ситуацию, снизить риски для сел, оказывающихся ежегодно под ударом большой воды.

В рамках комплексного плана из 16 мероприятий в начале марта завершен ремонт системы лиманного орошения «Кызыл Жулдыз». Параллельно в селе Зеленое усилили защитную инфраструктуру: вдоль дамбы установили дополнительные шлюзы с выходом в сторону реки Есиль.

Жители села внимательно следят за происходящим. ­Галина Пидяшова, живущая в Старом Колутоне уже 40 лет, знает обо всем не понаслышке. Весну сельчане всегда ждут с опаской.

– Мой дом не подтапливает, но друзья, живущие в нижней части села, порой страдают от воды. Надеемся, что в этом году обойдется без подтоплений, так как серьезная противопаводковая работа у нас ведется с зимы. Видите, в селе уже почти нет снега. На русле реки подрядчики круглосуточно работают, слышно, что трактора гудят и ночью, вселяя в людей уверенность, – выразила мнение сельчан Галина Викторовна.