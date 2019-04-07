Польша хочет получить от Германии $900 миллиардов за Вторую мировую войну

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Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны. Об этом в интервью журналу WPolityce заявил депутат польского Сейма, член парламентской группы, занимающейся оценкой суммы компенсаций, Януш Шевчак, передает Ria.ru.
"До тех пор, пока Германия не погасит задолженность Польше за Вторую мировую войну, а речь идет о сумме не менее чем в 900 миллиардов долларов, она должна сохранять исключительную сдержанность, когда речь идет о нападках на польское правительство", – заявил парламентарий, комментируя работу группы.
По его словам, игнорирование властями Польши в последние 30 лет вопроса о компенсации за ущерб в войне является "позором".
По его словам, игнорирование властями Польши в последние 30 лет вопроса о компенсации за ущерб в войне является "позором".
"Немцы должны подготовить достойные финансовые средства на выплату репараций", – добавил Шевчак.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос репараций со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, все еще открыт.
В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше, в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и что нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.