Польша хочет получить от Германии $900 миллиардов за Вторую мировую войну

В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше, в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и что нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос репараций со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, все еще открыт.