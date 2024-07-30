Полсотни единиц техники получили аграрии юга

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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Аким области Дархан Сатыбалды вручил ключи от новых тракторов и комбайнов 48 механизаторам региона

фото пресс-службы облакимата

Трактора и комбайны получены по программе Trade in, действующей в рамках проекта «Ауыл аманаты» и направленной на постепенное обновление парка сельхозмашин. Тем самым в регионе выполняется поручение Главы государства по модернизации сельскохозяйственной техники и оказанию поддержки труженикам сел.

В ходе рабочей поездки в Ордабасинский район Дархан Сатыбал­ды посетил завод Kaz KIOTI, расположенный в селе Акбулак, встретился с механизаторами, рассказал о возможностях программы Trade in.

– Мы готовы поддерживать проекты, которые будут способст­вовать развитию экономики региона, – отметил Дархан Сатыбал­ды, вручая ключи от тракторов и комбайнов. – Сельскому хозяйству оказывается реальная поддержка в рамках проекта «Ауыл аманаты». Эффективно реализуется программа Trade in. Благодаря этим мерам сельчане модернизируют сельхозтехнику.

По условиям программы, вышедшую из строя сельхозтехнику оценивают и принимают по рыночной цене. Для аграриев это хорошая возможность обзавестись новыми тракторами и комбайнами.

Оценочная стоимость принимается в качестве первого взноса, а новая техника прямо с завода оформляется под низкий процент в лизинг через ТОО «АИО «Оңтүстік» и микрофинансовую организацию «Ырыс».

Предприятие по выпуску комплектующих и сельскохозяйственных тракторов, организованное совместно с южнокорейской компанией Daedong, начало работу в 2015 году. Проект осуществляется за счет частного инвестора.

Инвестиционная стоимость завода, расположенного на территории в 5 га, составляет 6 919,0 млн тенге. Здесь трудятся 50 человек. Когда завод выйдет на полную мощность, у него будет возможность собирать до 2 000 единиц техники в год.

В прошлом году на предприя­тии было выпущено 304 трактора, 6 комбайнов, а за три месяца года нынешнего собрано 180 тракторов.

Руководство завода убеждено, что проект будет успешен. На предприятии планируют дальнейшее развитие производства, в том числе увеличение заводских мощностей, расширение ассортимен­та выпускаемой продукции, а также процента казахстанского содержания.

#программа #аграрии #техника #Trade in

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