Получить земельные участки станет проще в Казахстане

В Казахстане упростили процедуру предоставления земельных участков в электронном формате, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

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Главой государства 5 апреля 2023 года подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации государственных услуг в сфере земельных отношений».

Как проинформировали в Минсельхозе, в стране упростят процедуру предоставления земельных участков в электронном формате в пределах городов республиканского значения, столицы, городов областного и районного значения. Теперь права на земучастки будут предоставлять в срок до 30 рабочих дней.

«В частности, в указанных городах исключается институт земельной комиссии, а также сокращается ряд документов (протокольное решение земельной комиссии, землеустроительный проект)», – уточнили в ведомстве.

Вместе с тем действующий порядок предоставления земель, регламентированный земельным законодательством, сохраняется для поселков, сел и сельских округов до полной оцифровки земель сельскохозяйственного назначения.

Также законом будут введены онлайн-мониторинг за ходом согласования документов в государственных органах и иных организациях, а также композитная услуга по регистрации правоустанавливающих и идентификационных документов на земельный участок.

«Процедура электронного предоставления земельных участков будет реализована на геопорталах (региональные геоинформационные системы) местных исполнительных органов посредством выбора земельного участка на «Публичной кадастровой карте» информационной системы Единого государственного кадастра недвижимости, разработанной Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК.

Публичная кадастровая карта будет отображать сведения земельного, правового и градостроительного кадастров Казахстана и иных сведений государственных органов», – пояснили в МСХ.

Закон заработает с 1 июля 2023 года, поскольку необходимо принять нормативные правовые акты в его реализацию.