Полумарафон в Астане: какие дороги будут перекрыты 18 июня

Транспорт, Общество, Спорт
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В это воскресенье, 18 июня, в столице состоится полумарафон "Astana Half Marathon". На время проведения забега в городе будет частично перекрыто движение на некоторых участках дорог, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны.

Фото пресс-службы акимата Астаны

Старт полумарафона в Астане будет дан на территории Международного выставочного центра EXPO.

Отмечается, что движение на участке около EXPO-городка будет перекрыто с 16:00 часов 17 июня до 18:00 часов 18 июня.

Движение по улице Туркестан от здания EXPO до улицы Сыганак будет перекрыто с 06:00 до 08:00 часов 18 июня.

Движение по улице Сыганак от улицы Туркестан до проспекта Тауелсыздык будет перекрыто с 07:00 до 09:00.

Движение на участке дороги проспекта Тауелсыздык от улицы Сыганак до улицы Сарайшык будет перекрыто с 07:20 до 10:00 часов.

Движение по улице Сарайшык от проспекта Тауелсыздык до проспекта Мангилик Ел, включая северную часть кольца, будет перекрыто с 07:20 до 10:00 часов.

Движение на участке дороги проспекта Мангилик Ел от южной стороны кольца до улицы Кунаева будет перекрыто с 07:40 до 10:00 часов.

Движение по улице Кунаева от проспекта Мангилик Ел до проспекта Туран будет перекрыто с 07:50 до 10:50 часов.

Движение по улице Кунаева вокруг территории ТРЦ "Хан Шатыр" будет перекрыто с 07:50 до 10:50 часов.

Движение по улице Достык от улицы Туран до улицы Акмешит будет перекрыто с 07:50 до 11:00 часов.

Движение по улице Акмешит от улицы Достык до МВЦ EXPO будет перекрыто с 08:00 до 11:20 часов.

Данные внесены с учетом рационального распределения времени движения участников забега, отметили в акимате.

Рекомендованный маршрут для проезда к МВЦ EXPO на автотранспорте:

1) По улице Турара Рыскулова;
2) По улице Мангилик Ел от улицы Кунаева до улицы Абиша Кекилбаева;
3) По проспекту Кабанбай батыра до ТРЦ "MEGA Silk Way".

В связи с загруженностью дорог участникам рекомендуют добираться до места старта (МВЦ EXPO) на автобусе до пересечения улицы Рыскулова и проспекта Мангилик Ел. Парковка возле стартового городка (МВЦ EXPO) будет невозможна, добавили в городской администрации.

#Астана #ограничение #транспорт #улицы #движение #полумарафон

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