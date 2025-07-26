Исламхан уже выступал за столичную команду в 2013 году, проведя 8 матчей за пол сезона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу футклуба
«Мы понимаем, что Бауыржан сейчас находится далеко от оптимальных кондиций, ему необходимо набрать былую форму после травмы. Никто не застрахован от этой ситуации, поэтому, понимая заслуги Исламхана перед сборной и казахстанским футболом, клуб посчитал правильным протянуть ему руку помощи в его полном восстановлении. Мы понимаем, что ему нужно время, чтобы набрать былые кондиции. Сейчас он нам не помощник в решении задач, при этом нет сомнений, что он остается высококвалифицированным футболистом, и «Астана» готова дать ему время, возможность восстановиться и снова радовать казахстанских болельщиков своей игрой», – прокомментировал подписание руководитель «Астаны» Саян Хамитжанов.