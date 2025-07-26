«Мы понимаем, что Бауыржан сейчас находится далеко от оптимальных кондиций, ему необходимо набрать былую форму после травмы. Никто не застрахован от этой ситуации, поэтому, понимая заслуги Исламхана перед сборной и казахстанским футболом, клуб посчитал правильным протянуть ему руку помощи в его полном восстановлении. Мы понимаем, что ему нужно время, чтобы набрать былые кондиции. Сейчас он нам не помощник в решении задач, при этом нет сомнений, что он остается высококвалифицированным футболистом, и «Астана» готова дать ему время, возможность восстановиться и снова радовать казахстанских болельщиков своей игрой», – прокомментировал подписание руководитель «Астаны» Саян Хамитжанов.