Полузащитник сборной Испании Родри признан лучшим игроком Евро-2024

Испанский футболист за турнир провел шесть матчей и забил один гол в игре против сборной Грузии (4:1) в 1/8 финала

Фото: REUTERS/Lee Smith

Родри 28 лет, он выступает за национальную команду Испании с 2018 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

Всего на его счету четыре гола в 55 играх за сборную.

Ранее, сборная Испании обыграла команду Англии и стала победителем чемпионата Европы по футболу. Матч закончился со счетом 2:1.

Чемпионат Европы проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире приняли участие 24 сборные, команды были разбиты на шесть групп.