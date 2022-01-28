Помогают там, где надежды уже не осталось: как работает служба "Казавиаспас"

Общество
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Александра Власова
С этой надписи открывается сайт подведомственного МЧС АО «Казавиаспас». Но это не просто слова, потому что порой никто, кроме них, не сможет так обнадежить, вселить уверенность и поддержать моральный настрой.

...2 января в производственно-диспетчерскую службу Казавиа­спаса МЧС РК поступила первая оперативная заявка. Национальному координационному центру экстренной медицины (НКЦЭМ) понадобилась транспортировка новорожденного ребенка в тяжелом состоянии.

С места дислокации воздушного судна АО «Казавиаспас» в городе Усть-Каменогорске незамедлительно вылетел вертолет Ми-8. На борту находились опытные пилоты во главе с командиром воздушного судна Русланом Агламбековым, врачи НКЦЭМ, а также главный неонатолог области Асхат Куанышпаев и фельдшер Бек Асаубаев.

Спасатели оперативно транс­портировали ребенка из села Акжар Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области в Усть-Каменогорск, где их уже ожидала карета скорой помощи. В настоящее время малыш находится под наблюдением врачей Центра матери и ребенка.

Еще две оперативные заявки от Национального координационного центра экстренной медицины касались необходимости транспортировки мужчины в тяжелом состоянии после случившегося ДТП. Как сообщил пресс-секретарь Казавиаспаса Алмаз Габдуллин, мужчину из города Жетысай Туркестанской области с переломом шейного позвонка транспортировать наземным транспортом было очень опасно.

– Расстояние от больницы в Жетысае до Шымкента – 240 километров. Они могли бы оказаться непреодолимыми и опасными для здоровья пациента, поэтому врачами НКЦЭМ было принято решение задействовать воздушное судно, – сказал он.

В итоге спасатели Казавиаспаса из города Шымкента благополучно доставили пациента в городскую больницу № 1. Мужчина находится под наблюдением врачей.
Другому же пострадавшему в ДТП мужчине с закрытым переломом позвоночника требовалась транспортировка из села Мойынкум в город Тараз Жамбылской области. Наземная дорога в 350 км для находящегося в тяжелом состоянии мужчины была неприемлема, поэтому врачи вновь обратились в Казавиаспас.

Совместными слаженными усилиями врачей и экипажа вертолета Ми-8АМТ мужчину оперативно и безопасно транс­портировали и доставили в многопрофильную больницу № 1 города Тараза.

Напомним, авиация МЧС Казах­стана АО «Казавиаспас» образована для оперативного реагирования на чрезвычайные происшествия. Но выполняются полеты не только во время природных ЧС и техногенных аварий, основная задача этих спасателей – оказание помощи населению страны.

К слову, в течение 2021 года экипажами Казавиаспаса совершено порядка 700 вылетов по линии санитарной авиации и транспортировано 649 пациентов. Всего же за прошлый год спасателями совершено порядка 3 000 вылетов, налет воздушных судов составил почти 7 тыс. часов. Совместно с МЧС совершено более 1 000 вылетов, среди них поисково-спасательные работы, участие в тушении пожаров, переброска личного состава, проведение аэровизуальных обследований, а также участие в учениях и тренировках.

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